Serie C, Ancona-Vis Pesaro: le probabili formazioni. Le scelte di Donadel e Banchieri

Domenica 8 ottobre alle 20.45 si rinnova al Del Conero un derby molto sentito da entrambe le tifoserie. Di fronte due squadre con obiettivi opposti, reduci da un deludente inizio di campionato. Donadel non può s

Domenica 8 ottobre, alle ore 20.45, si disputerà la partita Ancona-Vis Pesaro, valida per la settima giornata del girone B del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Marco Donadel e Simone Banchieri si affronteranno allo stadio Del Conero di Ancona per una sfida che ripropone una rivalità storica, che si ripropone per il secondo anno consecutivo.

Serie C, Ancona-Vis Pesaro: come c’arrivano le due squadre

Ancona e Vis Pesaro si avvicinano al derby separate in classifica da soli tre punti, ma da ben cinque posizioni. I padroni di casa hanno vissuto un inizio di stagione inferiore alle aspettative, avendo perso il 50% delle partite disputate, a fronte di due vittorie e un pareggio ed essendo reduce anche dall'eliminazione in Coppa Italia ad opera del Pineto. Il bottino di 7 punti tiene la squadra di Donadel ai margini della zona playoff, per la delusione della tifoseria che si aspettava il proseguimento della crescita delle ultime due stagioni. La vittoria di Olbia firmata Energe, la prima in trasferta, ha comunque permesso di preparare al meglio il derby contro una rivale che non sta certo meglio. La Vis ha infatti perso quattro gare su sei, sebbene i segnali di ripresa dopo l’inizio-shock di campionato (tre sconfitte nelle prime tre partite) si siano visti nelle ultime tre gare grazie ai quattro punti ottenuti, tutti al Benelli, contro l’Entella, sconfitta 2-0, e la Fermana. Il primo derby stagionale si è concluso sul 2-2, lasciando a Banchieri (espulso e sostituito ad Ancona dal vice Renzoni) impressioni contrastanti alla vigilia di una delle partite più attese della stagione dalla tifoseria.

Serie C, Ancona-Vis Pesaro: i precedenti

Il derby tra Ancona e Vis Pesaro si rinnova per la 15ª volta nella storia considerando anche le partite giocate in casa vissina. Marcata la superiorità dei dorici nel computo complessivo. Si contano otto vittorie contro una, risalente addirittura alla Serie C 1969-’70, e cinque pareggi a completare il quadro. Nella scorsa stagione la Vis è tornata a casa imbattuta grazie all’1-1 del 28 gennaio 2023, fissato dalle reti di, mentre nel campionato precedente l’Ancona si è imposta 3-1 il 19 dicembre 2021, per i gol di Melchiorri, al debutto con l'Ancona, e Ghazoini. Il pareggio non usciva addirittura dalla Serie C1 1987-’88, anche in quel caso per 1-1, per quello che è il risultato più frequente nei confronti diretti, uscito ben nove volte su 14.

Serie C, le probabili formazioni di Ancona-Vis Pesaro

Le probabili formazioni del match Ancona-Vis Pesaro, valido per la settima giornata del campionato di Serie C, girone B, in programma domenica 8 ottobre alle ore 20:45. Dubbi sostanziali per Donadel, che sarà privo dello squalificato Barnabà, fermato per tre turni dopo l’espulsione di Olbia, oltre che degli infortunati Gatto e Pellizzari. L’ex centrocampista sembra orientato però a confermare la difesa a tre vista ad Olbia, dando fiducia all'inizio a Energe alle spalle delle punte. Dall’altra parte non mancano i ballottaggi. Banchieri, che si coccola Kemayou e Ceccacci, gioiellini messisi in luce in Coppa Italia, dovrebbe optare per un 3-5-2 piuttosto coperto. Marcandella in attacco a supporto di Pucciarelli in attacco, in dubbio gli acciaccati De Vries e Tonucci.



ANCONA (3-4-1-2): Vitali; Dutu, Cella, Marenco; Peli, Paolucci, Saco, Martina; Energe; Spagnoli, Cioffi. All.: M. Donadel.



VIS PESARO (3-5-2): Neri; Mattioli, Zagnoni, Cusumano; Rossetti, Iervolino, Valdifiori, De Vries, Zoia; Pucciarelli, Marcandella. All.: S. Banchieri (in panchina: F. Renzoni).