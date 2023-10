Serie C, Fiorenzuola-Legnago Salus: le probabili formazioni. Le scelte di Bonatti e Donati

Domenica 8 ottobre alle 20.45 al Pavesi secondo impegno casalingo consecutivo per il Fiorenzuola, che cerca riscatto contro il Legnago, a propria volta reduce dal ko interno contro la Giana Erminio. Bonatti costretto a fare punti per salvare la panchina alla vigilia di un ciclo di ferro

Venerdì 13 ottobre, alle ore 20.45, si disputerà la partita Fiorenzuola-Legnago Salus, valida per l’ottava giornata del girone A del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Andrea Bonatti e Massimo Donati si affronteranno allo Velodromo Pavesi di Fiorenzuola d’Arda per una partita che interessa la parte medio-bassa della classifica.

Serie C, Fiorenzuola-Legnago Salus: come c’arrivano le due squadre

Fiorenzuola e Legnago si presentano allo scontro diretto separate da quattro punti. Veneti a quota 10, emiliani quart’ultimi con sei punti, quelli ottenuti nelle partite vinte in casa contro Albinoleffe e Trento. Quella rossonera è l’unica squadra del girone A ancora senza pareggi. Già cinque le sconfitte subìte dal Fiorenzuola, che ha la peggior difesa del campionato, con ben 14 reti al passivo. “Colpa” della goleada subita nell’ultima giornata contro la Pro Vercelli (4-1), ma in generale di un rendimento esterno disastroso: tre gare, tre sconfitte, due reti realizzate e nove subite. Più lineare il percorso del Legnago che, tornato subito in C dopo la retrocessione del 2022, sembra aver costruito una squadra in grado di puntare alla salvezza anche senza passare dai playout, pur essendo reduce dal bruciante ko interno subito allo scadere contro la Giana Erminio.

Serie C, Fiorenzuola-Legnago Salus: i precedenti

Fiorenzuola e Legnago si sono affrontate solo una volta nella propria storia. L’incrocio risale alla Serie C 2021-’22, l’ultimo torneo di terza serie disputato dai veneti. La sfida del Pavesi, giocata il 28 novembre 2021, terminò 1-0 per la squadra allenata da Luca Tabbiani, vincente grazie a un gol di Riccardo Palmieri. Gli emiliani avrebbero poi bissato quel successo anche nella gara di ritorno giocata al Sandrini e vinta 3-1 il 2 aprile 2022. Prima di quella sfida le due squadre hanno sempre viaggiato su binari ben distanti e paralleli solo in qualche occasione, come tra il 2014 e il 2019, quando entrambe le formazioni hanno partecipato alla Serie D, ma in gironi differenti. Molto lontani nel tempo i rispettivi momenti più alti della storia, legati alla sconfitta nello spareggio per la promozione in B: al Legnago accadde nel 1946, al Fiorenzuola nel 1995 con il ko ai rigori nella finale playoff contro la Pistoiese.

Serie C, le probabili formazioni di Fiorenzuola-Legnago Salus

Le probabili formazioni del match Fiorenzuola-Legnago, valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C, girone A, in programma venerdì 13 ottobre alle ore 20:45. In casa Fiorenzuola Bonatti sembra orientato a cambiare qualcosa in vista di una partita nella quale sarà vietato sbagliare. Calendario alla mano, infatti, dopo il match contro il Legnago gli emiliani saranno attesi dalle gare contro Virtus Verona, Vicenza e Triestina. Per non sprofondare ulteriormente, oltre che per non iniziare a vedere traballare la propria panchina, l’ex allenatore della Juventus Primavera deve fare punti. Oltre al ritorno al 4-3-3, quindi, potrebbero vedersi novità in difesa, dove troverà subito posto in panchina il neo-acquisto Michele Cremonesi, classe ’88, svincolatosi a giugno dalla Reggiana, innesto di qualità ed esperienza. Possibile chance per Oddi a destra. A centrocampo scalpitano Di Gesù e Oneto. Dal canto proprio Donati cercherà di allungare la striscia utile in trasferta, che parla di una vittoria in casa dell’Albinoleffe nell’ultimo match esterno e il pareggio a Trento. Solo il Padova ha finora fermato il Legnago versione esterna. Fuori per infortunio il perno della difesa Martic, per sostituirlo Pelagatti favorito su Sambou. Ancora out Baradji, non sarà della partita neppure Buric. A centrocampo dovrebbe rivedersi Diaby e in attacco Giani, insieme al quale dovrebbe agire Rocco, in vantaggio su Svidercoschi



FIORENZUOLA (4-3-3): Guadagno; Oddi, Potop, Nava, Sussi; Oneto, Di Quinzio, Stronati; Gonzi, Ceravolo, Morello, Nava. All.: A. Bonatti.



LEGNAGO SALUS (3-4-1-2): Fortin; Noce, Pelagatti, Zanandrea; Muteba, Viero, Diaby, Mazzali; Van Ransbeeck; Giani, Rocco. All.: M. Donati.