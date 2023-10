Serie C, Monopoli-Foggia: le probabili formazioni. Le scelte di Tomei e Cudini

Domenica 8 ottobre alle 20.45 al Veneziani è atteso grande spettacolo anche sugli spalti per il ritorno del sentito derby pugliese. Biancoverdi in crisi di gioco e risultati e ancora senza vittorie, i Satanelli vogliono allungare la striscia utile e avvicinare le prime posizioni

Domenica 8 ottobre, alle ore 20.45, si disputerà la partita Monopoli-Foggia, valida per la settima giornata del girone C del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Francesco Tomei e Mirko Cudini si affronteranno allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli dove si giocherà uno derby-testacoda che vedrà di fronte una delle maggiori delusioni del primo scorcio di campionato e una delle favorite per la promozione in B.

Serie C, Monopoli-Foggia: come c’arrivano le due squadre

Monopoli e Foggia sono state protagoniste di avvii di campionato agli antipodi. I biancoverdi occupano il terzultimo posto con appena tre punti in sei gare, frutto di altrettanti pareggi, due dei quali ottenuti in casa, contro Monterosi (2-2) e Catania (0-0). Il Monopoli è ancora senza vittorie, per quello che è il peggior inizio di stagione dal 2015, anno del ritorno dei biancoverdi tra i professionisti. Di contro il Foggia veleggia a -3 dal primo posto della Juve Stabia, in perfetta sintonia con le ambizioni di inizio stagione, ovvero quelle di ritentare l’assalto alla Serie B amaramente sfuggito lo scorso anno nella finale playoff persa contro il Lecco. La squadra di Cudini è imbattuta da cinque giornate, avendo saputo mettersi prontamente alle spalle il ko subito nella prima giornata in casa del Taranto. Lo score dei Satanelli nell’ultimo mese di campionato parla chiaro: tre vittorie e due pareggi, poco spazio allo spettacolo, ma tanta solidità, con quattro gol realizzati e uno solo subito, quello realizzato da Scaccabarozzi al 72’ della gara contro la Turris, che ha interrotto dopo 434’ l’imbattibilità del portiere Tommaso Nobile, prima della rimonta firmata Embalo e Salines.

Serie C, Monopoli-Foggia: i precedenti

Quello in programma domenica sera al Veneziani sarà l’incrocio numero 12 della storia tra Monopoli e Foggia in casa dei biancoverdi, l’11° in Serie C. Il bilancio è nettamente in favore degli ospiti, tornati a casa vittoriosi in sette occasioni a fronte di tre successi del Monopoli. Un solo pareggio, l’1-1 del 30 aprile 1989 in Serie C1, nella stagione del ritorno in B dei Satanelli dopo sei anni di assenza. Curioso l’andamento che ha visto il Monopoli avere la meglio nelle prime tre gare ufficiali, in C1 tra il 1985 e il 1987, per poi perdere sette dei successivi otto confronti diretti, ad eccezione del pareggio citato. La striscia aperta di vittorie dei rossoneri è di sette gare, compreso l’unico precedente giocato in Serie D, terminato 0-2 il 21 aprile 2013 con gol di Palazzo e Giglio per la squadra di mister Padalino, precipitata tra i dilettanti dopo il fallimento del 2012. Nelle ultime due stagioni in Serie C Foggia vittorioso senza subire reti: 1-0 il 19 febbraio 2022 e 2-0 il 13 novembre dello stesso anno, con reti di Di Pasquale e Vuthaj.

Serie C, le probabili formazioni di Monopoli-Foggia

Le probabili formazioni del match Monopoli-Foggia, valido per la settima giornata del campionato di Serie C, girone C, in programma domenica 8 ottobre alle ore 20:45. In casa biancoverde mister Tomei dovrebbe confermare buona parte della formazione sconfitta di misura contro la Juve Stabia. In difesa ancora fuori Fornasier e conferma per Hamlili. Davanti conferma per Spalluto. Nel Foggia conferma per Salines in difesa, i dubbi sono tra trequarti e attacco dove dovrebbe esserci Peralta, ma sono in ballottaggio Antonacci e Schenetti e Embalo e Tonin.



MONOPOLI (4-2-3-1): Perina; Hamlili, Fazio, Cargnelutti, Ferrini; Iaccarino, Vassallo; Borello, Starita, D’Agostino; Spalluto. All.: F. Tomei.



FOGGIA (3-4-1-2): Nobile; Salines, Carillo, Riccardi; Vezzoni, Martini, Marino, Di Noia; Schenetti; Peralta, Tonin. All.: M. Cudini.