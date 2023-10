Serie C, Torres-Spal: le probabili formazioni. Le scelte di Greco e Colucci

Domenica 29 ottobre alle 14 al Vanni Sanna la capolista del girone B della Serie C affronta la grande delusione della prima parte di campionato. I sardi, reduci dal colpaccio di Pescara, vogliono continuare a volare. Emiliani a caccia di continuità dopo il successo sul Sestri Levante

Domenica 29 ottobre, alle ore 14, si disputerà la partita Torres-Spal, valida per l’11a giornata del girone B del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Alfonso Greco e Leonardo Colucci si affronteranno stadio Vanni Sanna di Sassari e daranno vita alla sfida più stuzzicante della settimana nel raggruppamento centrale.

Serie C, Torres-Spal: come c’arrivano le due squadre

La vittoria di misura ottenuta dagli emiliani sul Sestri Levante nel turno infrasettimanale ha tolto al match del Sanna i contorni del testacoda. I punti di distacco tra la Torres sorprendente capolista e la Spal sono comunque 15 (26-11), un’enormità dopo poco più di un quarto di stagione, alla luce delle premesse di inizio campionato. Dopo la traumatica retrocessione dalla Serie B, infatti, la Spal era accreditata tra le favorite per la promozione diretta. L'avvio di stagione ha detto altro, se è vero che quello contro il Sestri è stato appena il terzo successo in campionato per la Spal, il secondo in casa e il primo dell’era Colucci, subentrato a Domenico Di Carlo dopo la settima giornata. Nulla è ancora compromesso, ma se la zona playoff è più che alla portata la corsa al primo posto è già più che in salita proprio a causa della sorprendente marcia della Torres. Unici ancora imbattuti tra i professionisti insieme a Padova e Perugia, i rossoblù stanno andando oltre ogni aspettativa, sebbene l’ambizione della proprietà facente capo al gruppo Abinsula fosse quella di alzare l’asticella rispetto alla salvezza da matricola conquistata lo scorso anno. I sardi sono reduci dal colpaccio di Pescara, venuto dopo i due pareggi contro Perugia e Pontedera: la mini-frenata seguita alle prime sette vittorie consecutive è quindi già stata dimenticata e il 2-1 dell’Adriatico “obbliga” Fischnaller e compagni a gettare definitivamente la maschera.

Serie C, Torres-Spal: i precedenti

Si contano solo 10 sfide ufficiali a livello di campionato tra Torres e Spal, tutte tra terza e quarta serie. Le due squadre, del resto, hanno avuto percorsi ben differenti nel corso degli anni, con i ferraresi stabilmente tra Serie A e B fino alla fine degli anni '60 e i sardi tempestati da ripartenze e fallimenti dalle categorie dilettantistiche. Nelle cinque partite giocate in Sardegna la Torres non ha mai vinto, essendo riuscita a raccogliere solo tre pareggi, compreso quello nell'ultimo confronto ufficiale, il 2-2 del 26 gennaio 2014 nel girone A dell'allora Seconda Divisione. Due le vittorie ospiti: l'ultima risale a 20 anni fa esatti ed è stata firmata da un gol di Gianluca Temelin il 2 novembre 2003 in C1. La prima risale invece al lontano 28 febbraio '71, 3-1 nel campionato di Serie C.

Serie C, le probabili formazioni di Torres-Spal

Le probabili formazioni del match Torres-Spal, valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie C, girone B, in programma domenica 29 ottobre alle ore 14. Nonostante le fatiche dell’infrasettimanale Greco, ancora privo di Liviero e Idda, non sembra intenzionato a toccare la formazione tipo. Avanti quindi con l’undici-base vittorioso a Pescara, con l’unica eccezione di Masala al posto di Zecca, uscito per infortunio dopo pochi minuti all’Adriatico. Possibile invece qualche novità in casa Spal rispetto al vittorioso match con il Sestri Levante. Con Arena out a lungo a causa della frattura del perone Fiordaliso dovrebbe venire confermato al centro della difesa insieme a Valentini. Nel probabile 4-3-3 conferma per Contiliano dal primo minuto, in attacco ballottaggio Rosafio-Rabbi.

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Dametto; Masala, Cester, Mastinu, Kujabi; Ruocco; Scotto, Fischnaller. All.: A. Greco.

SPAL (4-3-3): Alfonso; Bruscagin, Valentini, Fiordaliso, Celia; Collodel, Contiliano, Carraro; Rosafio, Antenucci, Rao. All.: L. Colucci.