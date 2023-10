Spal-Pescara, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie C

Domenica pomeriggio si affronteranno al Mazza di Ferrara i padroni di casa della Spal contro il Pescara. Super big match nel Girone B, con gli abruzzesi in difficoltà per le due sconfitte di fila e gli abruzzesi invece lanciati alla rincorsa della Torres.



Domenica 8 ottobre alle ore 18:30 allo stadio “Mazza” di Ferrara si disputerà il match Spal-Pescara, valevole per il settimo turno del campionato di Serie C (girone B). Avvio decisamente altalenante per la squadra di casa, che dopo 6 punti nelle prime tre gare ha perso due gare di fila contro Cesena e Recanatese. Gli abruzzesi, viceversa, sono partiti fortissimo, vincendo 4 gare su 5 e provando a fare meglio dell'anno scorso quando si sono fermati ai playoff.

Spal-Pescara, le probabili formazioni

Spal (in aggiornamento).

Pescara (in aggiornamento).

Dove vedere Spal-Pescara in tv e streaming gratis

Il match Spal-Pescara sarà visibile su Sky, emittente satellitare che si è assicurata tutte le gare in esclusiva della Serie C (che, infatti, quest'anno si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky). Pertanto il match sarà visibile sui canali di Sky Calcio in diretta e in esclusiva, mentre in streaming s potrà guardare il match sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.