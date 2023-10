Vicenza-Padova, streaming gratis Live e diretta TV: dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il derby veneto, valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie C (girone A), che si disputerà domenica 29 ottobre alle ore 14. Arbitro dell'incontro Mario Perri della sezione A.I.A di Roma 1.

Domani pomeriggio alle ore 14 allo stadio "Romeo Menti" si disputerà il match Padova-Vicenza, valevole per la decima giornata del campionato di Serie C (girone A), che vede in classifica le due squadre rispettivamente al secondo e ottavo posto con 22 e 15 punti.

Sono 55 i precedenti di questo derby veneto con i biancoscudati avanti per 24-18 e 13 pareggi; nell'ultima sfida giocata in terra patavina (10 settembre 2022), successo per 2-1 dei padroni di casa. L'arbitro dell'incontro sarà Mario Perri della sezione A.I.A. di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Matteo Pressato di Latina, Quarto Ufficiale Valerio Crezzini di Siena.

Vicenza-Padova, probabili formazioni

VICENZA (3-5-2): Confente; Ierardi, Golemic, Laezza; De Col, Cavion, Rossi, Jimenez, Costa; Ferrari, Pellegrini.

PADOVA (3-5-2): Donnarumma; Delli Carri, Crescenzi, Belli; Kirwan, Dezi, Radrezza, Varas, Favale; Bortolussi, Capelli.

Dove vedere Vicenza-Padova in tv e streaming

Il match Vicenza-Padova sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.