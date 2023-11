Benevento-Giugliano, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie C

Lunedì sera sfida tra il Benevento, coinvolto nella lotta per provare a tornare subito in Serie B, e il Giugliano, che insegue da vicino le squadre in piena bagarre playoff: sarà dunque una sfida fondamentale per le sorti delle parti alte del campionato.

Lunedì 13 novembre alle ore 20:45 allo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento si disputerà il match Benevento-Giugliano, valevole per il tredicesimo turno del campionato di Serie C (girone C). I giallorossi sono lanciatissimi all'inseguimento della Juve Stabia, e si trovano a due soli punti dalla capolista di Castellammare: il Giugliano invece si trova tredicesimo con 15 punti, ed è comunque alla ricerca di punti la lotta playoff.

Benevento-Giugliano, le probabili formazioni

Benevento (in aggiornamento).

Giugliano (in aggiornamento).

Dove vedere Benevento-Giugliano in tv e streaming gratis

Il match Benevento-Giugliano sarà visibile su Sky, emittente satellitare che si è assicurata tutte le gare in esclusiva della Serie C (che, infatti, quest'anno si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky). Pertanto il match sarà visibile sui canali di Sky Calcio in diretta e in esclusiva, mentre in streaming s potrà guardare il match sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.