Latina-Crotone, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie C

Sabato 4 novembre alle ore 18:30 allo stadio “Francioni” di Latina si disputerà il match Latina-Crotone, valevole per il dodicesimo turno del campionato di Serie C (girone C). Big match di giornata al Francioni, dove si affrontano il Latina quarto con 18 punti e il Crotone quinto con un solo punto in meno: il primo posto della Juve Stabia si sta allontanando, pertanto nessuna delle due può sbagliare il colpo se non vuole perdere il treno per la lotta alla promozione diretta.

Latina-Crotone, le probabili formazioni

Latina (in aggiornamento).

Crotone (in aggiornamento).

Dove vedere Latina-Crotone in tv e streaming gratis

Il match Latina-Crotone sarà visibile su Sky, emittente satellitare che si è assicurata tutte le gare in esclusiva della Serie C (che, infatti, quest'anno si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky). Pertanto il match sarà visibile sui canali di Sky Calcio in diretta e in esclusiva, mentre in streaming s potrà guardare il match sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.