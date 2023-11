Messina-Latina, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie C

Domenica pomeriggio sfida tra il Messina in lotta per provare a salvarsi di nuovo e il Latina che invece è alla ricerca di punti per tornare in Serie B dopo 7 stagioni: appuntamento al San Filippo alle 16.16 per un match che si preannuncia molto carico.

Domenica 12 novembre alle ore 16:15 allo stadio “San Filippo-Franco Scoglio” di Messina si disputerà il match Messina-Latina, valevole per il tredicesimo turno del campionato di Serie C (girone C). Obiettivi opposti ma stessa voglia di vincere: i padroni di casa siciliani sono in lotta per evitare la retrocessione e la zona playout, mentre i laziali nerazzurri sono in piena corsa playoff e sognano un ritorno in cadetteria dopo molti anni.

Messina-Latina, le probabili formazioni

Messina (in aggiornamento).

Latina (in aggiornamento).

Dove vedere Messina-Latina in tv e streaming gratis

Il match Messina-Latina sarà visibile su Sky, emittente satellitare che si è assicurata tutte le gare in esclusiva della Serie C (che, infatti, quest'anno si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky). Pertanto il match sarà visibile sui canali di Sky Calcio in diretta e in esclusiva, mentre in streaming s potrà guardare il match sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.