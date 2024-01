Casertana-Potenza, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie C

Per la ventiquattresima partita del Girone C di Serie C, il Potenza giunge in Campania per sfidare la Casertana. I padroni di casa sono sesti in classifica e non arrivano da un momento positivo, mentre i lucani devono capire cosa succederà in questo finale di stagione: sogno playoff o incubo playout?

Sabato 3 febbraio alle ore 20:45 allo stadio “Alberto Pinto” di Caserta si disputerà il match Casertana-Potenza, valevole per il ventiquattresimo turno del campionato di Serie C (girone C).

La Casertana è reduce dal pari casalingo contro il Latina e da soli 5 punti nelle ultime cinque gare disputate: i playoff sono comunque alla portata, ma servirà ben altro per provare a volare in Serie B. Se i campani sono comunque sesti a 39 punti, i lucani del Potenza sono tredicesimi con dieci punti in meno e reduci dalla sonora sconfitta per 3-1 in casa con la Juve Stabia, che non vinceva da tre gare. I potentini sono a metà strada tra playoff e playout: da queste gare passa gran parte del futuro e di questo finale di stagione.

Dove vedere Casertana-Potenza in tv e streaming gratis

Il match Casertana-Potenza sarà ovviamente visibile su Sky, la tv satellitare che si è infatti assicurata tutte le gare in esclusiva della terza divisione italiana, la Serie C (che, infatti, quest'anno si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky). Pertanto la partita sarà visibile sui canali di Sky Calcio, dal 250 in avanti, in diretta e in esclusiva, mentre in streaming si potrà guardare il match sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.