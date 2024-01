Foggia-Avellino, streaming gratis e diretta TV Antenna Sud o Sky Sport? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra Foggia-Avellino valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C (girone C), che si disputerà sabato 20 gennaio (ore 20.45). Arbitro dell'incontro Marco Emmanuele della sezione di Pisa.

Domani sera alle ore 20.45 allo stadio "Pino Zaccheria" si disputerà il match Foggia-Avellino, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C (girone C), che vede in classifica le due squadre rispettivamente con 25 e 38 punti.

Sono 31 i precedenti complessivi con gli irpini in vantaggio per 13-10 e otto pareggi; in questa stagione due sfide giocate al "Partenio": la prima valevole per la terza giornata (17 settembre) con risultato di 0-0, mentre la seconda in Coppa Italia (secondo turno, 8 novembre) con vittoria dei campani per 3-1.

L'arbitro della sfida sarà Marco Emmanuele della sezione A.I.A. di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Marco Cerilli di Latina e Marco Porcheddu di Oristano, Quarto Ufficiale Valerio Pezzopane de L'Aquila.

Foggia-Avellino, probabili formazioni

FOGGIA (4-2-3-1): Nobile; Salines, Fiorini, Carillo, Rizzo; Marino, Vezzosi; Schenetti, Millico, Embalo; Tonin.

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Cionek, Rigione; Ricciardi, De Cristofaro, Palmiero, Armellino, Tito; Patierno, Sgarbi.

Dove vedere Foggia-Avellino in tv e streaming

Il match Foggia-Avellino sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di NOW.