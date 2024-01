Lucchese-Padova, streaming gratis e diretta tv Rai Sport? Dove vedere Coppa Italia Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming il match Lucchese-Padova, match valido per la semifinale d'andata della Coppa Italia di Serie C e che si giocherà mercoledì 24 gennaio alle ore 18.30 allo stadio "Porta Elisa" di Lucca

Mercoledì 24 gennaio, alle ore 18.30, allo stadio "Porta Elisa" di Lucca, si disputerà il match Lucchese-Padova, valido per la semifinale d'andata della Coppa Italia di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Lucchese-Padova in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

La Lucchese ha eliminato ai 32.esimi di finale l'Arezzo (3-4); ai 16.esimi di finale ha battuto in trasferta la Spal (0-2); agli ottavi ha eliminato la Juventus Next Gen (3-2) e ai quarti di finale ha vinto in trasferta contro l'Avellino (0-1). Il Padova, invece, ha eliminato ai 32.esimi di finale il Legnago (2-4), ai 16.esimi la Giana Erminio (3-0), agli ottavi di finale il Lumezzane (2-0) e ai quarti di finale il Pontedera (0-1).

Lucchese-Padova sarà diretta da Dario Madonia di Palermo, coaudiuvato da Davide Santarossa di Pordenone e Vittorio Consonni di Treviglio. Il quarto uomo sarà Dario Di Francesco di Ostia Lido.

Lucchese-Padova, le probabili formazioni

LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra; Quirini, Tiritiello, Benassai, De Maria; Gucher, Canganiello; Guadagno, Rizzo Pinna, Visconti; Yeboah. All: Gorgone.

PADOVA (3-5-2): Donnarumma; Belli, Delli Carri, Crescenzi; Kirwan, Fusi, Marcillo, Varas, Villa; Liguori, Zamparo. All: Torrente.

Dove vedere Lucchese-Padova, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Lucchese-Padova, valido per la semifinale d'andata della Coppa Italia di Serie C, non dovrebbe essere trasmesso in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 251 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.