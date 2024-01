Serie C, dove vedere Ancona-Cesena: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la ventitreesima giornata del campionato di Serie C 2023/24. Ancona e Cesena si affrontano domenica 28 gennaio, ore 18:30 allo "Stadio Del Conero" di Ancona. La gara è valevole per il Girone B. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Serie C, dove vedere Ancona-Cesena? Si gioca allo "Stadio Del Conero" di Ancona, con calcio d'inizio in programma domenica 28 gennaio 2024, alle ore 18:30. La gara è valida per il Girone B del campionato di Serie C NOW 2023/24.

EVENTO ANCONA-CESENA



Serie C NOW 2023/24

Girone B LUOGO ANCONA



Stadio Del Conero DATA Domenica 28 gennaio 2024 ORE 18:30 ARBITRI ARBITRO

Ermes Fabrizio Cavaliere

Sezione AIA di Paola



ASSISTENTE 1

Matteo Pressato

Sezione AIA di Latina



ASSISTENTE 2

Giorgio Ermanno Minafra

Sezione AIA di Roma 2



IV UFFICIALE

Giorgio Bozzetto

Sezione AIA di Bergamo

Ancona-Cesena: dove vedere la gara di Serie C?

Ancona-Cesena viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Ancona-Cesena, Diretta TV su: Sky Sport Uno [Canale 201 e Canale 472 in Diffusione Terrestre] e Sky Sport [Canale 251], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Ancona-Cesena, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Ancona-Cesena, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Ancona-Cesena: dove vedere



Emittenti Ancona-Cesena: dove vedere



Canali Ancona-Cesena

Ancona-Cesena: probabili formazioni (con aggiornamenti)

ANCONA



3-5-2



Probabile formazione CESENA



3-4-2-1



Probabile formazione 32

Filippo Perucchini 1

Matteo Pisseri 30

Stefano Pellizzari 73

Simone Pieraccini 4

Stefano Cella 19

Giuseppe Prestia 5

Davide Mondonico 28

Luigi Silvestri 70

Tommaso Barnabà 17

Emanuele Adamo 94

Coli Saco 5

Ivan Varone 33

Mario Prezioso 20

Francesco De Rose 99

Gianmarco Basso 7

Daniele Donnarumma 3

Alessandro Martina 14

Tommaso Berti 10

Antonio Energe 10

Augustus Kargbo 9

Alberto Spagnoli 9

Cristian Shpendi Coach



Gianluca Colavitto Coach



Domenico Toscano

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.