Serie C, dove vedere Juve Stabia-Giugliano: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la ventiduesima giornata del campionato di Serie C 2023/24. Juve Stabia e Giugliano si affrontano domenica 21 gennaio, ore 20:45 allo "Stadio Romeo Menti" di Castellammare di Stabia. La gara è valevole per il Girone C. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Serie C, dove vedere Juve Stabia-Giugliano? Si gioca allo "Stadio Romeo Menti" di Castellammare di Stabia, con calcio d'inizio in programma domenica 21 gennaio 2024, alle ore 20:45. La gara è valida per il Girone C del campionato di Serie C NOW 2023/24.

EVENTO JUVE STABIA-GIUGLIANO



Serie C NOW 2023/24

Girone C LUOGO CASTELLAMMARE DI STABIA



Stadio Romeo Menti DATA Domenica 21 gennaio 2024 ORE 20:45 ARBITRI Arbitro

Andrea Zanotti

Sezione AIA di Rimini



Assistente 1

Franck Loic Nana Tchato

Sezione AIA di Aprilia



Assistente 2

Luca Landoni

Sezione AIA di Milano



IV Ufficiale

Domenico Mirabella

Sezione AIA di Napoli

Juve Stabia-Giugliano: dove vedere la gara di Serie C?

Juve Stabia-Giugliano viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Juve Stabia-Giugliano, Diretta TV su: Sky Sport Calcio [Canale 202 e Canale 249 HD] e su Sky Sport [Canale 251], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Juve Stabia-Giugliano, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Juve Stabia-Giugliano, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Juve Stabia-Giugliano: dove vedere



Emittenti Juve Stabia-Giugliano: dove vedere



Canali Juve Stabia-Giugliano

Diretta TV su: Sky Sky Sport Calcio

Canale 202



Sky Sport

Canale 249 HD



Sky Sport

Canale 251 Juve Stabia-Giugliano

Live Streaming su: Sky Sky Go



skygo.sky.it Juve Stabia-Giugliano

Live Streaming su: NOW NOW



nowtv.it

Juve Stabia-Giugliano: probabili formazioni (con aggiornamenti)

JUVE STABIA



4-3-3



Probabile formazione GIUGLIANO



4-3-3



Probabile formazione 20

Demba Thiam 1

Danilo Russo 13

Matteo Baldini 2

Tamir Berman 6

Marco Bellich 5

Damiano Menna 21

Matteo Bachini 24

Marco Caldore 19

Daniele Mignanelli 3

Moustapha Yabre 7

Federico Romeo 14

Gladestony Estevao Paulino Da Silva 8

Davide Buglio 8

Roberto De Rosa 55

Giuseppe Leone 16

Luca Berardocco 99

Enrico Piovanello 30

Flavio Ciuferri 11

Kevin Piscopo 25

Carmine De Sena 27

Leonardo Candellone 77

Enrico Oviszach Coach



Nazzareno Tarantino Coach



Valerio Bertotto

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.