Serie C, dove vedere Torres-Olbia: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Serie C, dove vedere Torres-Olbia? Si gioca allo "Stadio Vanni Sanna" di Sassari, con calcio d'inizio in programma domenica 21 gennaio 2024, alle ore 16:00. La gara è valida per il Girone B del campionato di Serie C NOW 2023/24.

EVENTO TORRES-OLBIA



Serie C NOW 2023/24

Girone B LUOGO SASSARI



Stadio Vanni Sanna DATA Domenica 21 gennaio 2024 ORE 16:00 ARBITRI Arbitro

Emanuele Frascaro

Sezione AIA di Firenze



Assistente 1

Andrea Bianchini

Sezione AIA di Perugia



Assistente 2

Markiyan Voytyuk

Sezione AIA di Ancona



IV Ufficiale

Enrico Gemelli

Sezione AIA di Messina

Torres-Olbia: dove vedere la gara di Serie C?

Torres-Olbia viene trasmessa su RAI e su Sky. E' disponibile in:

Torres-Olbia, Diretta TV su: RAI2 HD [Canale 2 e Canale 502 in Diffusione Terrestre], in chiaro; su RAI2 HD [Canale 102 su Sky];

Torres-Olbia, Diretta TV su: Sky Sport [Canale 256], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Torres-Olbia, Live Streaming: su RaiPlay, la piattaforma di video on demand e diretta streaming della RAI che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati.

Torres-Olbia, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Torres-Olbia, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Diretta TV su: RAI RAI2 HD

Canale 2 DT, in chiaro



RAI2 HD

Canale 502 DT, in chiaro



RAI2 HD

Canale 102 Sky Torres-Olbia

Diretta TV su: Sky Sky Sport

Canale 256 Torres-Olbia

Live Streaming su: RAI RaiPlay



www.raiplay.it Torres-Olbia

Live Streaming su: Sky Sky Go



skygo.sky.it Torres-Olbia

Live Streaming su: NOW NOW



nowtv.it

Torres-Olbia: probabili formazioni (con aggiornamenti)

TORRES



3-4-1-2



Probabile formazione OLBIA



4-3-1-2



Probabile formazione 12

Andrea Zaccagno 1

Filippo Rinaldi 14

Riccardo Idda 2

Francesco Zallu 23

Nicolò Antonelli 5

Gabriele Bellodi 5

Paolo Dametto 39

Mattia Motolese 77

Giacomo Zecca 43

Matteo Montebugnoli 24

Daniele Giorico 3

Luca La Rosa 21

Giuseppe Mastinu 4

Daniele Dessena 7

Matteo Liviero 21

Roberto Biancu 10

Francesco Ruocco 10

Daniele Ragatzu 9

Luigi Scotto 67

Thomas Scapin 20

Manuel Fischnaller 18

Nicola Nanni Coach



Alfonso Greco Coach



Leandro Greco

Torres-Olbia: presentazione

Super derby di Sardegna in scena allo "Stadio Vanni Sanna" di Sassari. Una sfida talmente suggestiva e sentita in terra isolana che la Lega Pro ha concesso la trasmissione dei diritti TV in diretta e in chiaro anche sull'emittente RAI, oltre che su Sky, quest'ultima detentrice dei diritti per la trasmissione delle gare della terza divisione italiana. E' anche la sfida tra i due coach omonimi, con Alfonso Greco che sfida Leandro Greco. Ci sono tutti i presupposti per vivere una grande sfida che merita l'attenzione mediatica degli amanti del calcio.

La Torres è seconda in classifica nel Girone B della Serie C, a 3 lunghezze di distanza dalla capolista Cesena che consolida i suoi 50 punti; la brutta sconfitta di Rimini (3-1) ha rallentato la corsa verso il primo posto ma il campionato è ancora lunghissimo e verrà giocato con ardore fino all'ultimo secondo.

L’Olbia, invece, è penultima a quota 17 punti in classifica e proviene da un filotto di 5 sconfitte consecutive: l'ultima vittoria risale al 2 novembre scorso, nell'1-0 a domicilio contro il Pineto. Christian Arboleda non potrà essere nella formazione iniziale degli ospiti, in quanto squalificato. Un appuntamento ad alta tensione, proprio in virtù dell'importanza della posta in palio per entrambe le squadre. Sfida tutta da vivere!

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.