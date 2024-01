Serie C, Virtus Entella-Vis Pesaro: le probabili formazioni. Le scelte di Gallo e Banchieri

Sabato 27 gennaio alle 18.30 al Comunale di Chiavari si prevede un match interessante per la quarta giornata del girone B: di fronte due squadre con obiettivi diversi di classifica, ma che stanno vivendo un buon momento di forma e ancora imbattute nel 2024

Sabato 27 gennaio, alle ore 18.30, si disputerà la partita Virtus Entella-Vis Pesaro, valida per la 23a giornata del girone B del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Simone Banchieri e Fabio Gallo si affronteranno al Comunale di Chiavari per un match che metterà di fronte due squadre decise a proseguire le proprie strisce utili per raggranellare altri punti nella corsa verso i rispettivi obiettivi della stagione.

Serie C, Virtus Entella-Vis Pesaro: come c’arrivano le due squadre

In un campionato a più velocità, il passo finora tenuto da Virtus Entella e Vis Pesaro è appena sufficiente per essere in linea con gli obiettivi minimi, accesso alla zona playoff e salvezza diretta. In casa ligure solo da qualche settimana la cura Gallo sta iniziando a dare frutti nel segno della continuità. Non a caso la striscia aperta di quattro gare utili è la migliore della stagione. Per proseguire la scalata serve allungare la serie contro un avversario che di strisce positive se ne intende. La Vis non perde infatti da otto partite, ma è abbonata ai pareggi: addirittura 12 in 22 gare, sei delle quali nella serie aperta completata da due vittorie. Troppo poco per distanziare la zona playout, al cui interno i marchigiani si trovano ancora. Affrontare una squadra che ha subito un solo gol nelle ultime sette partite e che vanta la terza miglior difesa del girone sarà un test sulle possibilità della squadra di Banchieri di evitarsi una seconda parte di stagione con il batticuore.

Serie C, Virtus Entella-Vis Pesaro: i precedenti

Virtus Entella e Vis Pesaro si sono affrontate per la terza stagione consecutiva, record per la breve storia dei precedenti tra le due squadre, composto da appena nove sfide, compresa quella dell’andata al Benelli. I primi confronti risalgono al girone B della Serie C 1968-’69: 1-1 a Chiavari e 1-0 nelle Marche. Nella stagione successiva, conclusasi con la retrocessione in quarta serie della Vis, l’Entella la spuntò in casa per 1-0, pareggiando 1-1 in trasferta. Poi più nessuna sfida diretta in campionato fino al 2021. La Vis Pesaro non ha comunque mai vinto in casa dell’Entella, avendo impattato 0-0 il 19 ottobre 2021 e perso 2-1 nella scorsa stagione, il 26 novembre 2022, con reti di Tenkorang e Zamparo per i liguri e rigore di Fedato nel finale per gli ospiti.

Serie C, le probabili formazioni di Virtus Entella-Vis Pesaro

Le probabili formazioni del match Virtus Entella-Vis Pesaro, valido per la 23a giornata del campionato di Serie C, girone B, in programma sabato 27 gennaio alle ore 18.30. Nell’Entella tornano titolari Parodi in difesa e Corbari a centrocampo, mentre in attacco Montevago parte ancora dalla panchina. Banchieri, privo dello squalificato Iervolino, rinvia ancora il debutto da titolare di Obi e rinnova la fiducia a Karlsson in attacco.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): De Lucia; Parodi, Sadiki, Bonini; Zappella, Corbari, Petermann, Lipani, Di Mario; Tomaselli, Faggioli. All.: F. Gallo.

VIS PESARO (4-3-2-1): F. Neri; Ceccacci, Rossoni, Zagnoni, Zoia; Rossetti, Di Paola, Nina; Pucciarelli, Nicastro; Karlsson. All.: S. Banchieri.