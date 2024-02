Avellino-ACR Messina, streaming gratis e diretta tv Rai Sport? Dove vedere Serie C

Presentazione e tutte le informazioni su come seguire in diretta tv e streaming il match Avellino-ACR Messina, valido per la 25.a giornata del girone C del campionato di Serie C e che si giocherà domenica 11 febbraio alle ore 16.15 allo stadio "Partenio-Lombardi"

Domenica 11 febbraio, alle ore 16.15, allo stadio "Partenio-Lombardi", si disputerà il match Avellino-ACR Messina, valido per la 25.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Avellino-ACR Messina in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

L'Avellino è terzo con 44 punti (13 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria esterna contro il Monopoli (0-1). L'ACR Messina, invece, ha 29 punti (7 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria interno contro la Virtus Francavilla (3-2).

Avellino-ACR Messina sarà diretta da Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa, coaudiuvato da Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2 e Emanuele Fumarulo di Barletta. Il quarto uomo sarà Gabriele Sciolti di Lecce.

Dove vedere Avellino-ACR Messina, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Avellino-ACR Messina, valido per la 25.a giornata del campionato di Serie C, non dovrebbe essere trasmesso in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 253 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.