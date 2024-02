Catania-Casertana, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra siciliani e campani, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C (girone C), che si disputerà domenica 11 febbraio alle ore 16.15. Arbitro della sfida Gabriele Scatena di Avezzano.

Domani pomeriggio alle ore 18.15 allo stadio "Angelo Massimino - Cibali" si disputerà il match Catania-Casertana valevole per per la 25.a giornata del campionato di Serie C (girone C), che in classifica vede le due squadre rispettivamente al dodicesimo e sesto posto con 30 e 40 punti.

Nella gara d'andata giocata al "Pinto" lo scorso 1 ottobre, i siciliani si sono imposti con un rotondo 4-0 grazie alle doppiette di Chiricò e Di Carmine; sono tredici i precedenti in terra etnea, con i padroni di casa avanti per 5-4 e quattro pareggi. L'arbitro della sfida sarà Gabriele Scatena della sezione A.I.A. di Avezzano (L'Aquila), coadiuvato dagli assistenti Giacomo Monaco di Termoli (Campobasso) e Marco Porcheddu di Oristano, Quarto Ufficiale Enrico Gigliotti di Cosenza.

Catania-Casertana, probabili formazioni

CATANIA (4-2-3-1): Albertoni; Rapisarda, Monaco, Kontek, Castellini; Quaini, Welbeck; Chiricò, Peralta, Cicerelli; Di Carmine.

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Celiento, Bacchetti, Anastasio; Damian, Casoli, Deli; Curcio, Montalto, Carretta.

Il match Catania-Casertana sarà visibile su Sky Sport (canale. 252 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.