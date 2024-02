Latina-Catania, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie C

Per la ventiseiesima partita del Girone C di Serie C, sfida tra il Latina di Gaetano Fontana e il Catania di Lucarelli: match tra due squadre ambiziose che vogliono provare a lottare per i playoff, con l'aspirazione di tornare dopo tanto tempo in Serie B.

Mercoledì 14 febbraio alle ore 18:30 allo stadio “Francioni” di Latina si disputerà il match Latina-Catania, valevole per il ventiquattresimo turno del campionato di Serie C (girone C).

Il Catania ha perso un po' contatto con la zona playoff anche per via del pareggio con la Casertana di domenica: in generale, sono solamente 3 i punti raccolti nelle ultime 4 gare giocate, e l'ultima vittoria risale al 13 gennaio. Il Latina padrone di casa invece ha vinto a Brindisi, ritrovando i tre punti che mancavano da due gare e mantenendosi incollato al decimo posto: la sfida sarà fondamentale per il prosieguo della stagione.

Dove vedere Latina-Catania in tv e streaming gratis

Il match Latina-Catania sarà come sempre visibile su Sky, la tv satellitare che si è infatti assicurata tutte le gare in esclusiva della terza divisione italiana, la Serie C (che, infatti, quest'anno si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky). Perciò la partita sarà visibile sui canali di Sky Calcio, dal 250 in avanti, in diretta e in esclusiva, mentre in streaming si potrà guardare il match sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.