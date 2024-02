Picerno-Crotone, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie C

Nella ventiseiesima partita del Girone C di Serie C, si sfidano il Picerno secondo in classifica e il Crotone un po' più giù in graduatoria: match molto importante in chiave playoff e, forse, anche in ottica promozione diretta, almeno per i padroni di casa.

Giovedì 15 febbraio alle ore 18:30 allo stadio “Curcio” di Picerno si disputerà il match Picerno-Crotone, valevole per il ventiquattresimo turno del campionato di Serie C (girone C).

Il Picerno è forse la più grande rivelazione di Serie C di questa stagione, almeno nel Girone C: il secondo posto a -6 dalla Juve Stabia certifica il grande lavoro fatto fin qui, per una squadra che certamente non si vuole fermare adesso. Il Crotone invece non ride: solo due vittorie nelle ultime sei gare e un deludentissimo settimo posto con soli 40 punti in 24 gare. Insomma, sfida di alta classifica in cui ci si gioca tanto.

Dove vedere Picerno-Crotone in tv e streaming gratis

Il match Picerno-Crotone sarà ovviamente visibile su Sky, la tv satellitare che si è da tempo assicurata tutte le gare in esclusiva della terza divisione italiana, la Serie C (che, infatti, quest'anno si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky). Perciò il match sarà visibile sui canali di Sky Calcio, dal 250 in avanti, in diretta e in esclusiva, mentre in live streaming si potrà guardare la sfida sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.