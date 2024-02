Serie C, dove vedere Benevento-Audace Cerignola: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C NOW 2023/24. Benevento e Audace Cerignola si affrontano oggi, Giovedì 15 febbraio, ore 20:45, allo "Stadio Ciro Vigorito" di Benevento. La gara è valevole per il Girone C. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Serie C NOW 2023/24, dove vedere Benevento-Audace Cerignola? Si gioca allo "Stadio Ciro Vigorito" di Benevento, con calcio d'inizio in programma oggi, Giovedì 15 febbraio 2024, alle ore 20:45. La gara è valida per la 26° giornata del Girone C.

Serie C, dove vedere Benevento-Audace Cerignola?

Benevento-Audace Cerignola viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Benevento-Audace Cerignola, Diretta TV su: Sky Sport [Canale 255], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Benevento-Audace Cerignola, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Benevento-Audace Cerignola, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Le probabili formazioni (con aggiornamenti)

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.