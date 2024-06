Serie C, dove vedere Benevento-Sorrento: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la 28° giornata del campionato di Serie C 2023/24. Benevento e Sorrento si affrontano oggi, Lunedì 26 febbraio, ore 20:45, allo "Stadio Ciro Vigorito" di Benevento. La gara è valevole per il Girone C. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Serie C NOW 2023/24, dove vedere Benevento-Sorrento? Si gioca allo "Stadio Ciro Vigorito" di Benevento, con calcio d'inizio in programma oggi, Lunedì 26 febbraio 2024, alle ore 20:45. La gara è valida per la 28° giornata del Girone C.

EVENTO BENEVENTO-SORRENTO



Serie C NOW 2023/24

Girone C



28° Giornata LUOGO BENEVENTO



Stadio Ciro Vigorito DATA Lunedì 26 febbraio 2024 ORE 20:45 ARBITRI ARBITRO

Mattia Caldera

Sezione AIA di Como



ASSISTENTE 1

Markiyan Voytyuk

Sezione AIA di Ancona



ASSISTENTE 2

Giorgio Ermanno Minafra

Sezione AIA di Roma 2



IV UFFICIALE

Alessandro Recchia

Sezione AIA di Brindisi

Serie C, dove vedere Benevento-Sorrento?

Benevento-Sorrento viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Benevento-Sorrento, Diretta TV su: Sky Sport [Canale 254], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Benevento-Sorrento, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Benevento-Sorrento, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Benevento-Sorrento, dove vedere?



Emittenti Benevento-Sorrento, dove vedere?



Canali Benevento-Sorrento

Diretta TV su: Sky Sky Sport

Canale 254 Benevento-Sorrento

Live Streaming su: Sky Sky Go



skygo.sky.it Benevento-Sorrento

Live Streaming su: NOW NOW



nowtv.it

Le probabili formazioni (con aggiornamenti)

Benevento-Sorrento

Probabili formazioni



BENEVENTO



3-4-3 Benevento-Sorrento

Probabili formazioni



SORRENTO



3-4-3 24

Alberto Paleari 1

Ludovico Del Sorbo 20

Filippo Berra 2

Gianmarco Todisco 96

Riccardo Capellini 3

Gaetano Vitale 58

Christian Pastina 4

Giuseppe La Monica 5

Edoardo Masciangelo 8

Marco Cuccurullo 14

Marco Pinato 15

Alberto De Francesco 31

Filippo Nardi 19

Lorenzo Colombini 16

Riccardo Improta 25

Raul Morichelli 99

Amato Ciceretti 26

Vincenzo Di Somma 27

Ernesto Starita 91

Mario Ravasio 90

Eric Lanini 33

Antonio Vitiello Coach



Gaetano Auteri Coach



Vincenzo Maiuri

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.