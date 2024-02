Serie C, dove vedere Casertana-Monterosi Tuscia: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C NOW 2023/24. Casertana e Monterosi Tuscia si affrontano oggi, Giovedì 15 febbraio, ore 18:30, allo "Stadio Alberto Pinto" di Caserta. La gara è valevole per il Girone C. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Serie C NOW 2023/24, dove vedere Casertana-Monterosi Tuscia? Si gioca allo "Stadio Alberto Pinto" di Caserta, con calcio d'inizio in programma oggi, Giovedì 15 febbraio 2024, alle ore 18:30. La gara è valida per la 26° giornata del Girone C.

Serie C NOW 2023/24

Girone C



26° Giornata LUOGO CASERTA



Stadio Alberto Pinto DATA Giovedì 15 febbraio 2024 ORE 18:30 ARBITRI ARBITRO

Luigi Catanoso

Sezione AIA di Reggio Calabria



ASSISTENTE 1

Mario Pinna

Sezione AIA di Oristano



ASSISTENTE 2

Gianluca Scardovi

Sezione AIA di Imola



IV UFFICIALE

Andrea Recupero

Sezione AIA di Lecce

Serie C, dove vedere Casertana-Monterosi Tuscia?

Casertana-Monterosi Tuscia viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Casertana-Monterosi Tuscia, Diretta TV su: Sky Sport [Canale 256], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Casertana-Monterosi Tuscia, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Casertana-Monterosi Tuscia, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Canali Casertana-Monterosi Tuscia

Diretta TV su: Sky Sky Sport

Canale 256 Casertana-Monterosi Tuscia

Live Streaming su: Sky Sky Go



skygo.sky.it Casertana-Monterosi Tuscia

Live Streaming su: NOW NOW



nowtv.it

Le probabili formazioni (con aggiornamenti)

CASERTANA



MONTEROSI TUSCIA



5-3-2 22

Giacomo Venturi 67

Francesco Forte 4

Daniele Celiento 19

Danilo Piroli 13

Loris Bacchetti 23

Simone Sini 19

Giacomo Sciacca 33

Emmanuel Mbende 26

Luca Calapai 4

Francesco Verde 5

Marco Toscano 27

Roberto Crivello 33

Armando Anastasio 25

Mirko Gori 18

Francesco Deli 18

Samuele Parlati 25

Leonardo Taurino 17

Tommaso Fantacci 11

Camillo Tavernelli 91

Michele Vano 31

Pietro Rovaglia 9

Umberto Eusepi Coach



Vincenzo Cangelosi Coach



Cristiano Scazzola

Presentazione

Secondo un proverbio popolare, "l'Epifania tutte le feste si porta via". Insieme alle festività natalizie, però, si è portata via anche la sete di vittorie della Casertana. Proprio dal 6 gennaio scorso, nella gara in cui i "Falchetti" sbancarono il terreno di gioco di Monopoli (1-2), è stato un digiuno di successi. Nelle ultime 5 gare di campionato, ha collezionato 3 punti, frutto di altrettanti pareggi consecutivi. L'ultimo di questi proviene da Catania, con uno 0-0 che non lascia del tutto delusi se si considera la caratura dell'avversario. Non è un dato confortante che i "Rossoblù" abbiano siglato, dopo l'ultima vittoria ottenuta, appena una rete: quella di Armando Anastasio nell'1-1 interno contro il Latina.

Di certo, il rendimento degli ultimi tempi, associato alle defezioni di formazione per infortuni vari, non è stato quello di una squadra che lotta per ambire a piazzamenti migliori con vista Play Off: 6° posto, condiviso con il Crotone, a quota 41 punti, sette in meno del Picerno che detiene saldamente la seconda posizione. Il coach Vincenzo Cangelosi dovrà fare a meno dell'attaccante Alessio Curcio, fermo per un turno di squalifica.

Il Monterosi Tuscia è desolatamente ultimo con 16 punti, seppur in compagnia del Brindisi. C'è stata una reazione importante nell'ultima gara contro il Potenza e fa ancora male l'1-1 siglato da Saporiti al 91', dopo il vantaggio di Vano al 42'. Tuttavia, resta ancora apertissima la lotta per entrare, quantomeno, nei Play Out, evitando la retrocessione diretta. Da inizio del 2024, soltanto una vittoria ottenuta in casa contro il Monopoli (2-1), poi un alternarsi di pareggi e sconfitte. Su dodici trasferte fin qui disputate, soltanto un successo in quel di Sorrento (0-2) a fine ottobre scorso.

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.