Serie C, dove vedere Cesena-Pineto: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la ventottesima giornata del campionato di Serie C 2023/24. Cesena e Pineto si affrontano oggi, Domenica 25 febbraio, ore 15:00, allo "Stadio Dino Manuzzi - Orogel Stadium" di Cesena. La gara è valevole per il Girone B. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

EVENTO CESENA-PINETO



Serie C NOW 2023/24

Girone B



28° Giornata LUOGO CESENA



Stadio Dino Manuzzi - Orogel Stadium DATA Domenica 25 febbraio 2024 ORE 15:00 ARBITRI ARBITRO

Claudio Giuseppe Allegretta

Sezione AIA di Molfetta



ASSISTENTE 1

Andrea Pasqualetto

Sezione AIA di Aprilia



ASSISTENTE 2

Luca Capriuolo

Sezione AIA di Bari



IV UFFICIALE

Filippo Giaccaglia

Sezione AIA di Jesi

Serie C, dove vedere Cesena-Pineto?

Cesena-Pineto viene trasmessa su Sky e su Rete8. E' disponibile in:

Cesena-Pineto, Diretta TV su: Sky Sport Calcio [Canale 202 e Canale 249 HD] e Sky Sport [Canale 258], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Cesena-Pineto, Diretta TV su: Rete8 [Canale 10 in Diffusione Terrestre, in Abruzzo e Molise], in chiaro.

Cesena-Pineto, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Cesena-Pineto, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Canali Cesena-Pineto

Diretta TV su: Sky Sky Sport Calcio

Canale 202



Sky Sport Calcio

Canale 249 HD



Sky Sport

Canale 258 Cesena-Pineto

Diretta TV su: Rete8 Rete8

Canale 10 in DT

(in Abruzzo e Molise), in chiaro Cesena-Pineto

Live Streaming su: Sky Sky Go



skygo.sky.it Cesena-Pineto

Live Streaming su: NOW NOW



nowtv.it

Le probabili formazioni (con aggiornamenti)

CESENA



3-4-2-1 Cesena-Pineto

Probabili formazioni



PINETO



4-3-3 1

Matteo Pisseri 22

Alessandro Tonti 73

Simone Pieraccini 27

Federico Baggi 19

Giuseppe Prestia 30

Lorenzo Villa 28

Luigi Silvestri 23

Simone De Santis 17

Emanuele Adamo 19

Matteo Borsoi 70

Matteo Francesconi 10

Daniel Sannipoli 20

Francesco De Rose 21

Luca Lombardi 7

Daniele Donnarumma 8

Gianluca Germinario 14

Tommaso Berti 7

Emilio Volpicelli 18

Simone Corazza 9

Diego Gambale 9

Cristian Shpendi 70

Marco Teraschi Coach



Domenico Toscano Coach



Roberto Beni

Cesena freme. Nel Girone B della Serie C è dominio dei romagnoli, come testimonia in maniera pressoché lapalissiana la classifica: nove lunghezze di distanza dalla seconda, la Torres, che ha una partita in più (vittoria dei sardi a Pontedera per 2-1). Arriva un Pineto in buona salute grazie anche al nuovo coach Roberto Beni, tornato in piena corsa per entrare nella zona Play Off, ma affronta la squadra di Domenico Toscano che intende conquistare la settima vittoria consecutiva in poco più di un mese: se così fosse, sarebbe di nuovo +12 il distacco dai diretti rivali, con 71 punti incastonati. Un abisso, a 10 giornate dal termine del campionato, mentre gli abruzzesi ne hanno pressoché la metà: 36 punti e 10° posto.

Nonostante la tifoseria sia, inevitabilmente, impaziente di vedere raggiunto il traguardo della promozione diretta in Serie B, il coach del "Cavalluccio" predica prudenza e sa che ciascuna gara può presentare insidie, specie se vanno considerate alcune possibili defezioni: fino all'ultimo istante, si terrà conto delle condizioni di Francesco De Rose, Augustus Kargbo e Saber Hraiech. Per il Pineto, dovrebbe essere confermato l'undici iniziale che ha battuto l'Olbia nell'ultima gara allo "Stadio Adriatico" di Pescara.

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.