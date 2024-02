Serie C, dove vedere Crotone-Benevento: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la venticinquesima giornata del campionato di Serie C NOW 2023/24. Crotone e Benevento si affrontano Lunedì 12 febbraio, ore 20:30, allo "Stadio Ezio Scida" di Crotone. La gara è valevole per il Girone C. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Serie C NOW 2023/24, dove vedere Crotone-Benevento? Si gioca allo "Stadio Ezio Scida" di Crotone, con calcio d'inizio in programma Lunedì 12 febbraio 2024, alle ore 20:30. La gara è valida per la 25° giornata del Girone C.

EVENTO CROTONE-BENEVENTO



Serie C NOW 2023/24

Girone C



25° Giornata LUOGO CROTONE



Stadio Ezio Scida DATA Lunedì 12 febbraio 2024 ORE 20:30 ARBITRI ARBITRO

Valerio Crezzini

Sezione AIA di Siena



ASSISTENTE 1

Matteo Pressato

Sezione AIA di Latina



ASSISTENTE 2

Andrea Cravotta

Sezione AIA di Città di Castello



IV UFFICIALE

Luigi Catanoso

Sezione AIA di Reggio Calabria

Serie C, dove vedere Crotone-Benevento?

Crotone-Benevento viene trasmessa su RAI e su Sky. E' disponibile in:

Crotone-Benevento, Diretta TV su: RAI Sport HD [Canale 58 HD e Canale 558 HD, in Diffusione Terrestre], in chiaro; [Canale 21 HD di Tivùsat e Canale 227 HD di Sky, in TV Satellitare].

Crotone-Benevento, Diretta TV su: Sky Sport [Canale 252], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Crotone-Benevento, Live Streaming: su RaiPlay, la piattaforma di video on demand e diretta streaming della RAI che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati.

Crotone-Benevento, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Crotone-Benevento, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Crotone-Benevento: dove vedere?



Emittenti Crotone-Benevento: dove vedere?



Canali Crotone-Benevento

Diretta TV su: RAI RAI Sport HD

Canale 58 HD in DT, in chiaro



RAI Sport HD

Canale 558 HD in DT, in chiaro



RAI Sport HD

Canale 21 HD Tivùsat, in TV Satellitare



RAI Sport HD

Canale 227 HD Sky, in TV Satellitare Crotone-Benevento

Diretta TV su: Sky Sky Sport

Canale 252 Crotone-Benevento

Live Streaming su: RAI RaiPlay



www.raiplay.it Crotone-Benevento

Live Streaming su: Sky Sky Go



skygo.sky.it Crotone-Benevento

Live Streaming su: NOW NOW



nowtv.it

Le probabili formazioni (con aggiornamenti)

Crotone-Benevento

Probabili formazioni



CROTONE



3-5-2 Crotone-Benevento

Probabili formazioni



BENEVENTO



3-4-3 1

Andrea Dini 24

Alberto Paleari 33

Andrea Rispoli 20

Filippo Berra 13

Matteo Battistini 96

Riccardo Capellini 14

Carlo Crialese 58

Christian Pastina 3

Maxime Giron 18

Pier Luigi Simonetti 19

Alessio Tribuzzi 21

Davide Agazzi 6

Niccolò Zanellato 31

Filippo Nardi 26

Sonny D'Angelo 5

Edoardo Masciangelo 7

Eugenio D`Ursi 99

Amato Ciciretti 10

Gianmario Comi 10

Camillo Ciano 9

Guido Gomez 90

Eric Lanini Coach



Lamberto Zauli Coach



Gaetano Auteri

Presentazione

La gara più interessante della 25° giornata del Girone C della Serie C sarà illuminata dai riflettori dello "Stadio Ezio Scida" di Crotone. I padroni di casa, guidati dal coach Lamberto Zauli, sfidano un Benevento che ha affidato le proprie sorti all'esperienza di Gaetano Autieri, sedutosi sulla panchina sannita dal 26 dicembre scorso.

Con il coach siciliano, la "Strega" giallorossa ha cambiato completamente fisionomia. Dall'inizio del nuovo anno, sono state 5 le gare sotto la gestione dell'allenatore nativo di Floridia: i dati dicono 13 punti ottenuti su 15 disponibili, frutto di 4 vittorie e un pareggio (2-2 esterno a Taranto). Un cambio di passo decisamente imponente che ha condotto il Benevento nelle zone nobili della classifica, con un 4° posto in solitaria a 43 punti. L'ultima apparizione ha visto prevalere la squadra capitanata da Camillo Ciano sul Brindisi, con un 2-0 (reti di Lanini e Starita) che ha incrementato lo score in vista della lotta Play Off, sempre più serrata. Su dodici gare disputate in trasferta, sono state 3 le sconfitte subite (da Turris, Monopoli e Juve Stabia). La trazione offensiva dovrebbe essere riproposta anche stavolta, senza particolari indugi.

Il Crotone sta subendo una flessione di rendimento piuttosto insidiosa, se si considerano le ultime prestazioni. L'inizio del 2024 era cominciato con segnali incoraggianti per gli uomini di Lamberto Zauli, se si considerano le 2 vittorie imponenti contro Catania in casa (3-0) e Turris in trasferta (0-4); nelle successive tre gare, corrispondenti alle ultime disputate, sono stati 2 i punti ottenuti. Questo rallentamento ha consentito alle altre antagoniste di scavalcare i "Pitagorici", fino a farli scivolare il 6° posizione a quota 40 punti. La squadra calabrese ha offerto l'attacco più prolifico tra quelle che hanno disputato le gare casalinghe del proprio girone, con 20 reti all'attivo su 12 gare; soltanto la Turris e l'Avellino hanno espugnato lo "Scida".

All'andata fu rimonta clamorosa: da 0-2 Crotone (D'Ursi e Gomez) al 3-2 Benevento in 15 minuti (Simonetti per due volte al 60' e 75', Pastina al 65').