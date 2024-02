Serie C, dove vedere Gubbio-Pescara: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la venticinquesima giornata del campionato di Serie C NOW 2023/24. Gubbio e Pescara si affrontano venerdì 9 febbraio, ore 20:45, allo "Stadio Pietro Barbetti" di Gubbio. La gara è valevole per il Girone B. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Serie C NOW 2023/24, dove vedere Gubbio-Pescara? Si gioca allo "Stadio Pietro Barbetti" di Gubbio, con calcio d'inizio in programma venerdì 9 febbraio 2024, alle ore 20:45. La gara è valida per la 25° giornata del Girone B.

EVENTO GUBBIO-PESCARA



Serie C NOW 2023/24

Girone B



25° Giornata LUOGO GUBBIO



Stadio Pietro Barbetti DATA Venerdì 9 febbraio 2024 ORE 20:45 ARBITRI ARBITRO

Mattia Caldera

Sezione AIA di Como



ASSISTENTE 1

Glauco Zanellati

Sezione AIA di Seregno



ASSISTENTE 2

Cristiano Pelosi

Sezione AIA di Ercolano



IV UFFICIALE

Cristian Chirnoaga

Sezione AIA di Tivoli

Serie C, dove vedere Gubbio-Pescara?

Gubbio-Pescara viene trasmessa su Sky e su Rete8. E' disponibile in:

Gubbio-Pescara, Diretta TV su: Sky Sport [Canale 254], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Gubbio-Pescara, Diretta TV su: Rete 8 [Canale 10 in Diffusione Terrestre, in Abruzzo e Molise], in chiaro,

Gubbio-Pescara, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Gubbio-Pescara, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Le probabili formazioni (con aggiornamenti)

Gubbio-Pescara

Probabili formazioni



GUBBIO



4-3-1-2 Gubbio-Pescara

Probabili formazioni



PESCARA



4-3-3 77

Stefano Greco 22

Alessandro Plizzari 21

Francesco Corsinelli 2

Lorenzo Milani 4

Alessandro Tozzuolo 15

Romano Floriani 15

Andrea Signorini 5

Davide Di Pasquale 3

Mario Mercadante 13

Riccardo Brosco 5

Alessandro Mercati 17

Georgi Tunjov 6

Federico Casolari 8

Salvatore Aloi 78

Jonathan Bumbu 30

Matteo Dagasso 28

Marco Spina 29

Luigi Cuppon 11

King Udoh 10

Davide Merola 99

Gabriele Bernardotto 32

Gianmarco Cangiano Coach



Piero Braglia Coach



Zdeněk Zeman

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.