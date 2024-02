Serie C, dove vedere Juve Stabia-Brindisi: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C NOW 2023/24. Juve Stabia e Brindisi si affrontano Mercoledì 14 febbraio, ore 20:45, allo "Stadio Romeo Menti" di Castellammare di Stabia. La gara è valevole per il Girone C. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Serie C NOW 2023/24, dove vedere Juve Stabia-Brindisi? Si gioca allo "Stadio Romeo Menti" di Castellammare di Stabia, con calcio d'inizio in programma Mercoledì 14 febbraio 2024, alle ore 20:45. La gara è valida per la 26° giornata del Girone C.

EVENTO JUVE STABIA-BRINDISI



Serie C NOW 2023/24

Girone C



26° Giornata LUOGO CASTELLAMMARE DI STABIA



Stadio Romeo Menti DATA Mercoledì 14 febbraio 2024 ORE 20:45 ARBITRI ARBITRO

Gabriele Sacchi

Sezione AIA di Macerata



ASSISTENTE 1

Giuseppe Lipari

Sezione AIA di Brescia



ASSISTENTE 2

Francesco Picciche'

Sezione AIA di Trapani



IV UFFICIALE

Alessandro Colelli

Sezione AIA di Ostia Lido

Serie C, dove vedere Juve Stabia-Brindisi?

Juve Stabia-Brindisi viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Juve Stabia-Brindisi, Diretta TV su: Sky Sport [Canale 254], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Juve Stabia-Brindisi, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Juve Stabia-Brindisi, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Le probabili formazioni (con aggiornamenti)

Juve Stabia-Brindisi

Probabili formazioni



JUVE STABIA



4-3-3 Juve Stabia-Brindisi

Probabili formazioni



BRINDISI



3-5-2 20

Demba Thiam 22

Ivan Saio 13

Matteo Baldi 15

Niccolò Bellucci 21

Matteo Bachini 13

Tano Bonnin 6

Marco Bellich 27

Marco Calderoni 19

Daniele Mignanelli 2

Antonello Vona 55

Giuseppe Leone 8

Mattia Speranza 8

Davide Buglio 10

Davide Petrucci 7

Federico Romeo 73

Niccolò Bagatti 99

Enrico Piovanello 3

Niccolò Monti 9

Andrea Adorante 9

Cristian Bunino 11

Kevin Piscopo 29

Marcello Trotta Coach



Guido Pagliuca Coach



Giorgio Roselli

Presentazione

E' un testacoda che incrocia due stati d'animo diametralmente opposti. Per gli Stabiesi può sembrare innocua ma la compagine di Guido Pagliuca sa molto bene che è una gara da non sottovalutare in alcun modo. Le "Vespe" marciano a ritmi elevatissimi, portando a casa l'ultimo dei e 3 successi consecutivi in campionato, grazie all'1-3 di Monopoli in cui Enrico Piovanello terminava sugli scudi con una doppietta, insieme al suo collega di reparto, Andrea Adorante, che siglava la rete del ribaltamento. Per quest'ultimo, si tratta della quinta rete personale realizzata nelle ultime tre gare (due per parte realizzate contro Audace Cerignola e Potenza), numeri che creano il totale dei punti conquistati fin qui: 54. Il bomber Leonardo Candellone è ancora in dubbio.

Il Brindisi è sprofondato in una crisi profonda, con l'ultima posizione in classifica condivisa con i Monterosi a 16 punti. Nelle ultime otto gare del Girone C, sono stati raccolti soltanto 3 punti, frutto di altrettanti pareggi. Con l'ultima sconfitta interna contro il Latina (1-2), sono 17 le gare in cui la casella segna "zero punti". L'ultima vittoria è datata 10 dicembre 2023, quando fu 0-2 a Sorrento. E' la squadra che offre il peggior attacco (17 reti realizzate) e la peggior difesa (48 reti subite). Il coach Giorgio Roselli aveva rassegnato le dimissioni al termine della gara contro il Latina ma la società lo ha invitato a ritornare sui propri passi.

Il giorno di San Valentino può essere quello giusto per sugellare anche l'amore tra la Juve Stabia e i suoi tifosi. In una gara che può essere determinante per la capolista, la società "Gialloblù" ha pensato bene di presentare la campagna promozionale per chi sceglierà di festeggiare in coppia la serata del 14 febbraio al "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia, con una tariffa ridotta sui tagliandi.

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.