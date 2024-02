Serie C, dove vedere Monopoli-Juve Stabia: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la venticinquesima giornata del campionato di Serie C NOW 2023/24. Monopoli e Juve Stabia si affrontano Domenica 11 febbraio, ore 14:00, allo "Stadio Vito Simone Veneziani" di Monopoli La gara è valevole per il Girone C. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Serie C NOW 2023/24, dove vedere Monopoli-Juve Stabia? Si gioca allo "Stadio Vito Simone Veneziani" di Monopoli, con calcio d'inizio in programma Domenica 11 febbraio 2024, alle ore 14:00. La gara è valida per la 25° giornata del Girone C.

EVENTO MONOPOLI-JUVE STABIA



Serie C NOW 2023/24

Girone C



25° Giornata LUOGO MONOPOLI



Stadio Vito Simone Veneziani DATA Domenica 11 febbraio 2024 ORE 14:00 ARBITRI ARBITRO

Stefano Nicolini

Sezione AIA di Brescia



ASSISTENTE 1

Giorgio Ravera

Sezione AIA di Lodi



ASSISTENTE 2

Giovanni Dell'Orco

Sezione AIA di Policoro



IV UFFICIALE

Gabriele Zangara

Sezione AIA di Catanzaro

Serie C, dove vedere Monopoli-Juve Stabia?

Monopoli-Juve Stabia viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Monopoli-Juve Stabia, Diretta TV su: Sky Sport [Canale 252], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Monopoli-Juve Stabia, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Monopoli-Juve Stabia, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Le probabili formazioni (con aggiornamenti)

Monopoli-Juve Stabia

Probabili formazioni



MONOPOLI



3-4-1-2 Monopoli-Juve Stabia

Probabili formazioni



JUVE STABIA



4-3-2-1 55

Ludovico Gelmi 20

Demba Thiam 13

Pasquale Fazio 13

Matteo Baldi 20

Nicola Bizzotto 21

Matteo Bachini 4

Antony Angileri 6

Marco Bellich 14

Orlando Viteritti 19

Daniele Mignanelli 27

Zaccaria Hamlili 55

Giuseppe Leone 78

Gennaro Iaccarino 10

Christian Pierobon 95

Luca Barlocco 7

Federico Romeo 8

Andrea De Paoli 11

Kevin Piscopo 7

Franco Sosa 27

Leonardo Candellone 9

Christian Tommasini 9

Andrea Adorante Coach



Roberto Taurino Coach



Guido Pagliuca

Presentazione

La capolista del Girone C della Serie C fa visita al Monopoli. La Juve Stabia prosegue solitaria in classifica a quota 51 punti, con sei lunghezze di vantaggio dalla diretta inseguitrice Avellino, posizionata al secondo posto. Proprio contro quest'ultima, le "Vespe Gialloblù" hanno incontrato l'ultima sconfitta, sebbene si trattasse del turno della Coppa Italia. Da quel 29 novembre, sono stati 9 i risultati utili consecutivi, di cui 5 ottenuti con i 3 punti in tasca.

L'ultima apparizione ha dato ancora più consapevolezza agli uomini guidati dal coach Guido Pagliuca, con un rotondo 4-0 all'Audace Cerignola. Non è una caso che la squadra di Castellammare di Stabia detiene il primato della miglior difesa di tutti e tre i gironi della terza divisione italiana, con al passivo appena 11 reti. Su dodici trasferte fin qui disputate, sono state 6 le vittorie e cinque i pareggi, con l'unica sconfitta da registrare sul terreno di gioco della Casertana (2-1, lo scorso 25 ottobre). Assenza importante per gli Stabiesi che non potranno disporre del centrocampista Davide Buglio, assente per squalifica.

Il Monopoli si porta dietro la buona prestazione dell'ultima gara di campionato a domicilio contro l'Avellino. Lo 0-1 ha lasciato malcontento in casa biancoverde ma ha offerto un'altra prova incoraggiante, dopo quella di Catania (1-1) e l'ultima casalinga contro il Potenza, vinta dagli uomini di Roberto Taurino per 1-0. Le ultime prestazioni hanno consentito alla compagine pugliese di acquisire coraggio in vista della lotta ai Play Out. Il quintultimo posto a 23 punti desta preoccupazione ma mancano ancora diverse gare per cercare di tirarsi fuori.

Gara tutta da vivere per i veri appassionati di calcio, oltre che per le tifoserie di Monopoli e Juve Stabia!

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.