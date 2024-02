Serie C, dove vedere Rimini-Cesena: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la venticinquesima giornata del campionato di Serie C NOW 2023/24. Rimini e Cesena si affrontano venerdì 9 febbraio, ore 20:45, allo "Stadio Romeo Neri" di Rimini. La gara è valevole per il Girone B. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Serie C NOW 2023/24, dove vedere Rimini-Cesena? Si gioca allo "Stadio Romeo Neri" di Rimini, con calcio d'inizio in programma venerdì 9 febbraio 2024, alle ore 20:45. La gara è valida per la 25° giornata del Girone B.

Serie C NOW 2023/24

Girone B



25° Giornata LUOGO RIMINI



Stadio Romeo Neri DATA Venerdì 9 febbraio 2024 ORE 20:45 ARBITRI ARBITRO

Marco Emmanuele

Sezione AIA di Pisa



ASSISTENTE 1

Andrea Bianchini

Sezione AIA di Perugia



ASSISTENTE 2

Egidio Marchetti

Sezione AIA di Trento



IV UFFICIALE

Matteo Centi

Sezione AIA di Terni

Serie C, dove vedere Rimini-Cesena?

Rimini-Cesena viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Rimini-Cesena, Diretta TV su: Sky Sport [Canale 253], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Rimini-Cesena, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Rimini-Cesena, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

RIMINI



CESENA



3-4-2-1 91

Simone Colombi 1

Matteo Pisseri 98

Tomas Lepri 73

Simone Pieraccini 6

Matteo Gorelli 19

Giuseppe Prestia 15

Nicolò Gigli 28

Luigi Silvestri 19

Francesco Semeraro 17

Emanuele Adamo 23

Linas Mėgelaitis 5

Ivan Varone 5

Federico Marchesi 20

Francesco De Rose 33

Christian Langella 25

Antonio David 73

Davide Lamesta 8

Saber Hraiech 11

Iacopo Cernigoi 10

Augustus Kargbo 9

Claudio Morra 9

Cristian Shpendi Coach



Emanuele Troise Coach



Domenico Toscano

Presentazione

Il "Derby di Romagna" è il big match della 25° giornata del Girone B della Serie C NOW 2023/24. Il Rimini attende con trepidazione la capolista Cesena, sempre più solitaria a quota 59 punti. Si gioca nell'anticipo serale del venerdì, sotto i riflettori dello "Stadio Romeo Neri" che vedrà una grande cornice di pubblico.

I padroni di casa si presentano in una buona condizione di forma, come testimonia l'ultimo prezioso pareggio a reti inviolate in casa del sempre temibile Perugia. Il coach riminese, Emanuele Troise, potrà di nuovo fare affidamento sul cannoniere della squadra, Claudio Morra, reduce dalla giornata di squalifica e con all'attivo 10 reti in questa stagione. Quest'ultimo, dovrebbe essere supportato in fase offensiva da Iacopo Cernigoi e Davide Lamesta, mentre tra difesa e centrocampo dovrebbero essere confermati molti degli undici iniziali nell'ultima gara in campionato sul terreno di gioco del "Renato Curi".

In casa Cesena c'è grande fermento dopo l'ennesimo trionfo casalingo contro la Fermana (1-0), seppur con il mancato apporto della curva cesenate. L'uomo copertina non poteva che essere il bomber albanese Cristian Shpendi, prodotto del vivaio del club bianconero e autore di ben 14 reti in questa stagione, capocannoniere del Girone B. Il coach Domenico Toscano dovrebbe confermare i suoi con il consueto schieramento: 3-4-2-1. A supportare l'unica punta saranno, molto probabilmente, Saber Hraiech e Augustus Kargbo, mentre le chiavi del centrocampo andranno a Francesco De Rose. In difesa, confermato il trio dell'ultima gara. La parola al campo!

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.