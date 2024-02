Serie C, dove vedere Sestri Levante-Cesena: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la 27° giornata del campionato di Serie C 2023/24. Sestri Levante e Cesena si affrontano Lunedì 19 febbraio, ore 20:45, allo "Stadio Silvio Piola" di Vercelli. La gara è valevole per il Girone B. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

EVENTO SESTRI LEVANTE-CESENA



Serie C NOW 2023/24

Girone B



27° Giornata LUOGO VERCELLI



Stadio Silvio Piola DATA Lunedì 19 febbraio 2024 ORE 20:45 ARBITRI ARBITRO

Dario Di Francesco

Sezione AIA di Ostia Lido



ASSISTENTE 1

Paolo Tomasi

Sezione AIA di Schio



ASSISTENTE 2

Alessandro Rastelli

Sezione AIA di Ostia Lido



IV UFFICIALE

Martina Molinaro

Sezione AIA di Lamezia Terme

Serie C, dove vedere Sestri Levante-Cesena?

Sestri Levante-Cesena viene trasmessa su Sky e su Teleromagna. E' disponibile in:

Sestri Levante-Cesena, Diretta TV su: Sky Sport [Canale 252], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Sestri Levante-Cesena, Diretta TV su: Teleromagna [Canale 14 in Diffusione Terrestre, in Emilia-Romagna], in chiaro.

Sestri Levante-Cesena, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Sestri Levante-Cesena, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Le probabili formazioni (con aggiornamenti)

Sestri Levante-Cesena

Probabili formazioni



SESTRI LEVANTE



4-3-1-2 Sestri Levante-Cesena

Probabili formazioni



CESENA



3-4-2-1 1

Francesco Anacoura 1

Matteo Pisseri 27

Lorenzo Podda 73

Simone Pieraccini 5

Filippo Oliana 19

Giuseppe Prestia 4

Massimiliano Pane 26

Matteo Piacentini 77

Gabriele Parlanti 17

Emanuele Adamo 86

Silvano Raggio Garibaldi 20

Francesco De Rose 8

Maiko Candiano 8

Saber Hraiech 94

Luca Clemenza 7

Daniele Donnarumma 10

Simone Andreis 14

Tommaso Berti 7

Riccardo Forte 10

Augustus Kargbo 20

Daniel Fossati 9

Cristian Shpendi Coach



Enrico Barilari Coach



Domenico Toscano

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.