Torres-Perugia, streaming gratis e diretta tv Rai Sport? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e tutte le informazioni su come seguire in diretta tv e streaming il match Torres-Perugia, valido per la 27.a giornata del girone C del campionato di Serie C e che si giocherà domenica 18 febbraio alle ore 14 allo stadio "Vanni Sanna" di Sassari

Domenica 18 febbraio, alle ore 14, allo stadio "Vanni Sanna" di Sassari, si disputerà il match Torres-Perugia, valido per la 27.a giornata del girone B del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Taranto-Giugliano in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

La Torres è seconda con 53 punti (16 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria esterna contro la Lucchese (0-2). Il Perugia, invece, è quarto con 46 punti (12 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte) e nell'ultimo turno ha battuto la Fermana (1-0).

Torres-Perugia sarà diretta da Valerio Crezzini di Siena, coaudiuvato da Amedeo Fine di Battipaglia e Alessandro Munerati di Rovigo. Il quarto uomo sarà Lorenzo Maccarini di Arezzo.

Torres-Perugia, le probabili formazioni

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Fabriani, Idda, Dametto; Masala, Cester, Giorico, Liviero; Mastinu; Scotto, Fischnaller.

PERUGIA (3-4-1-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Dell’Orco; Paz, Iannoni, Torrasi, Lisi; Ricci; Matos, Cudrig.

Dove vedere Torres-Perugia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Torres-Perugia, valido per la 27.a giornata del girone B del campionato di Serie C, non dovrebbe essere trasmesso in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 252 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.