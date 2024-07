Brindisi-Virtus Francavilla, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie C

Il campionato di Serie C sta per volgere al termine: mancano solo più 5 giornate, e i verdetti stanno per essere scritti: tra questi, il Brindisi è già sceso in Serie D, mentre la Virtus Francavilla ha bisogno di punti per provare ad evitare lo stesso destino.

Sabato 30 marzo alle ore 20:45 allo stadio “Fanuzzi” di Brindisi si disputerà il match Brindisi-Virtus Francavilla, valevole per il trentaquattresimo turno del campionato di Serie C (girone C).

Il Brindisi è ormai già retrocesso in Serie D, è fermo a soli 15 punti in coda ad una stagione disastrosa e non ha più modo di salvarsi. La Virtus Francavilla sfiderà i brindisini, in un derby pugliese che è fondamentale per gli ospiti: terzultimi a -3 dai playout, serve assolutamente una vittoria per riuscire a giocarsi il tutto per tutto nelle ultime giornate di campionato.

Dove vedere Brindisi-Virtus Francavilla in tv e streaming gratis

La partita Brindisi-Virtus Francavilla sarà come sempre visibile su Sky, tv satellitare che si è da tempo assicurata tutte le sfide in esclusiva della terza serie italiana, la Serie C (che, infatti, da questa stagione si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky). Quindi si potrà vedere la gara sui canali di Sky Calcio, dal 250 in avanti, in diretta e in esclusiva, mentre in streaming live sarà possibile vedere la partita sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.