Catania-Potenza, streaming gratis e diretta TV Sestarete o Sky Sport? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming match tra Catania-Potenza valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie C (girone C), che si disputerà domenica 11 marzo. Arbitro dell'incontro Samuele Andreano di Prato.

Oggi pomeriggio alle ore 16.15 allo stadio "Angelo Massimino" si disputerà il match Catania-Potenza, valevole per la 31a giornata del campionato di Serie C (girone C), che vede in classifica le due squadre rispettivamente al 15° e 14° posto con 36 e 35 punti.

Sono quindici i precedenti in terra siciliana, con i padroni di casa avanti nettamente per 11-1 e tre pareggi (42-17 il parziale delle reti); nella gara d'andata giocata al "Viviani" c'è stata la vittoria potentina per 1-0, grazie alla rete di Caturano al 35'. L'arbitro della sfida sarà Samuele Andreano della sezione A.I.A. di Prato, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Cesarano di Castellamare di Stabia (Napoli) e Alessandro Marchese di Napoli, Quarto Ufficiale Stefano Striamo di Salerno.

Catania-Potenza, formazioni ufficiali

CATANIA (4-3-3): Furlan; Castellini, Monaco, Kontek, Celli; Welbeck, Sturaro, Zammarini; Chiarella, Cianci, Cicirelli.

POTENZA (3-5-2): Alastra; Hristov, Sbraga, Maddaloni; Hadziosmanovic, Castorani, Saporiti, Candellori, Pace; Volpe, Caturano.

Dove vedere Catania-Potenza in tv e streaming

Il match di campionato tra Catania-Potenza sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 254 del decoder). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

