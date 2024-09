Juve Stabia-Taranto, streaming gratis e diretta TV Antenna Sud? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming match tra campani e pugliesi, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie C (girone C), che si disputerà lunedì 12 marzo (re 20.45). Arbitro dell'incontro Mattia Ubaldi di Roma.

Questa sera allo stadio "Romeo Menti" di Castellamare di Stabia (Napoli) si disputerà il match Juve Stabia-Potenza, valevole per la 31a giornata del campionato di Serie C (girone C), che vede in classifica le due squadre rispettivamente al 1° e 4° posto con 64 e 53 punti.

Sono quindici i precedenti in terra campana, con i padroni di casa avanti 7-4 e tre pareggi; nella gara d'andata giocata allo "Iacovone" c'è stata la vittoria delle "Vespe" per 2-0, grazie alla rete di Candellone al 6' e Piscopo al 73'. L'arbitro della sfida sarà Mattia Ubaldi della sezione A.I.A. di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Santino Spina di Palermo e Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2 Quarto Ufficiale Maria Marotta di Sapri (Salerno).

La gara verrà disputata a porte chiuse, una decisione dettata a causa de diisordini al termine di Juve Stabia-Casertana di domenica 3 marzo. Scelta che ha scatenato l'ira del club stabiese, che a riguardo ha scritto un comunicato:

"La S.S. Juve Stabia, a seguito di questa disposizione, comunica di essere amareggiata per la decisione presa, e di essere vittima di un atto gravissimo. Avviliti, è il termine più rappresentativo del nostro stato d’animo, una notizia che sinceramente ci lascia molto perplessi, un fulmine a ciel sereno che ci priva, in un momento decisivo della stagione, dei nostri tifosi".

Juve Stabia-Taranto, probabili formazioni

JUVE STABIA (4-3-3): Thiam; Andreoni, Bellich, Bachini, Mignanelli; Meli, Leone, Buglio; Piscopo, Candellone, Adorante.

TARANTO (3-4-3): Vannucchi; Luciani, Miceli, Riggio; Valietti, Matera, Zonta, Panico; Kanoute, De Marchi, Orlando.

Dove vedere Juve Stabia-Taranto in tv e streaming

Il match di campionato tra Juve Stabia-Taranto sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 253 del decoder). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

