Lucchese-Cesena, streaming gratis e diretta TV Teleromagna o Sky Sport? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming match tra la squadra toscana e quella romagnola valevole per la 33.a giornata del campionato di Serie C (girone B), che si disputerà domenica 24 marzo (ore 14). Arbitro dell'incontro Matteo Centi di Terni.

Domani pomeriggio allle ore 14 allo stadio "Porta Elisa" di Lucca si disputerà il match Lucchese-Cesena, valevole per la 32.a giornata del campionato di Serie C (girone C), che vede in classifica la squadra romagnola al primo posto con 80 punti e + 11 sulla Torres, mentre quella toscana è undicesima con 40 punti, ad un solo punto dalla zona playoff.

Sono quattro i precedenti a Lucca, con bilancio in perfetta parità: due successi ciascuno (8-8 il parziale delle reti); nella sfida d'andata giocata lo scorso 19 novembre al "Manuzzi" c'è stata la vittoria bianconera per 3-0. L'arbitro dell'incontro sarà Matteo Centi della sezione AIA di Terni, coadiuvato dagli assistenti Santino Spina di Palermo e Alessandro Munerati di Rovigo, Quarto Ufficiale Mattia Drigo Portogruaro.

Lucchese-Cesena, probabili formazioni

IN AGGIORNAMENTO



Dove vedere Lucchese-Cesena in tv e streaming

Il match di campionato tra Lucchese-Cesena sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 251 del decoder). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

19 novembre 2023, il Cesena festeggia la vittoria contro la Lucchese