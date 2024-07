Monterosi-Benevento, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie C

Manca sempre meno alla fine del campionato di Serie C. Nel Girone C, la Juve Stabia sembra ormai ad un passo dal chiudere il discorso promozione diretta, con il Benevento che difficilmente potrà avvicinarsi. Il Monterosi, invece, vede la Serie D sempre più da vicino.

Sabato 30 marzo alle ore 14 allo stadio “Martoni” di Monterosi si disputerà il match Monterosi-Benevento, valevole per il trentaquattresimo turno del campionato di Serie C (girone C).

Testacoda di grande importanza quello tra i laziali e i campani. I padroni di casa sono penultimi e devono provare in tutti i modi a fare punti per cercare di salvarsi: l'impresa non è impossibile, ma serve subito un cambio di marcia per avvicinarsi ai playout. I giallorossi, invece, sono a 9 punti dal primo posto della Juve Stabia, perciò a cinque gare dalla fine stanno per veder sfumare le ultime possibilità di promozione diretta, salvo miracoli dell'ultim'ora.

Dove vedere Monterosi-Benevento in tv e streaming gratis

Il match Monterosi-Benevento sarà ovviamente visibile su Sky, tv satellitare che si è da tempo assicurata tutte le gare in esclusiva della terza serie italiana, la Serie C (che, infatti, da questa stagione si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky). Pertanto sarà possibile vedere la sfida sui canali di Sky Calcio, dal 250 in avanti, in diretta e in esclusiva, mentre in streaming si potrà seguire il match sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.