Serie C, dove vedere Juve Stabia-Casertana: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la 29° giornata del campionato di Serie C 2023/24. Juve Stabia e Casertana si affrontano oggi, Lunedì 4 marzo, ore 20:30, allo "Stadio Romeo Menti" di Castellammare di Stabia. La gara è valevole per il Girone C. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni, con gli aggiornamenti delle formazioni ufficiali.

Serie C NOW 2023/24, dove vedere Juve Stabia-Casertana? Si gioca allo "Stadio Romeo Menti" di Castellammare di Stabia, con calcio d'inizio in programma oggi, Lunedì 4 marzo 2024, alle ore 20:30. La gara è valida per la 29° giornata del Girone C.

EVENTO JUVE STABIA-CASERTANA



Serie C NOW 2023/24

Girone C



29° Giornata LUOGO CASTELLAMMARE DI STABIA



Stadio Romeo Menti DATA Lunedì 4 marzo 2024 ORE 20:30 ARBITRI ARBITRO

Simone Galipo'

Sezione AIA di Firenze



ASSISTENTE 1

Simone Piazzini

Sezione AIA di Prato



ASSISTENTE 2

Franco Iacovacci

Sezione AIA di Latina



IV UFFICIALE

Carlo Rinaldi

Sezione AIA di Bassano del Grappa

Serie C, dove vedere Juve Stabia-Casertana?

Juve Stabia-Casertana viene trasmessa su RAI e su Sky. E' disponibile in:

Juve Stabia-Casertana, Diretta TV su: RAI Sport HD [Canale 58 HD e Canale 558 HD, in Diffusione Terrestre], in chiaro; [Canale 21 HD di Tivùsat e Canale 227 HD di Sky, in TV Satellitare].

Juve Stabia-Casertana, Diretta TV su: Sky Sport [Canale 252], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Juve Stabia-Casertana, Live Streaming: su RaiPlay, la piattaforma di video on demand e diretta streaming della RAI che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati.

Juve Stabia-Casertana, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Juve Stabia-Casertana, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Juve Stabia-Casertana: dove vedere?



Emittenti Juve Stabia-Casertana: dove vedere?



Canali Juve Stabia-Casertana

Diretta TV su: RAI RAI Sport HD

Canale 58 HD in DT, in chiaro



RAI Sport HD

Canale 558 HD in DT, in chiaro



RAI Sport HD

Canale 21 HD Tivùsat, in TV Satellitare



RAI Sport HD

Canale 227 HD Sky, in TV Satellitare Juve Stabia-Casertana

Diretta TV su: Sky Sky Sport

Canale 252 Juve Stabia-Casertana

Live Streaming su: RAI RaiPlay



www.raiplay.it Juve Stabia-Casertana

Live Streaming su: Sky Sky Go



skygo.sky.it Juve Stabia-Casertana

Live Streaming su: NOW NOW



nowtv.it

Le probabili formazioni - Aggiornamenti formazioni ufficiali

Ecco le probabili formazioni di Juve Stabia e Casertana. Aggiornamenti con le formazioni ufficiali.

Juve Stabia-Casertana

Probabili formazioni



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



JUVE STABIA



4-3-3 Juve Stabia-Casertana

Probabili formazioni



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



CASERTANA



3-4-3 20

Demba Thiam 22

Giacomo Venturi 19

Daniele Mignanelli 4

Daniele Celiento 21

Matteo Bachini 19

Giacomo Sciacca 6

Marco Bellich 26

Luca Calapai 28

Cristian Andreoni 21

Giacomo Casoli 8

Davide Buglio 16

Mattia Matese 55

Giuseppe Leone 8

Filippo Damian 14

Marco Meli 33

Armando Anastasio 98

Nicola Mosti 7

Mirko Carretta 9

Andrea Adorante 32

Adriano Montalto 27

Leonardo Candellone 11

Camillo Tavernelli Coach



Guido Pagliuca Coach



Vincenzo Cangelosi 🟨 Probabili formazioni. 🟩 Formazioni ufficiali.

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.