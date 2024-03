Turris-Catania, streaming gratis e diretta TV Sestarete o Sky Sport? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming match tra la squadra campana quella siciliana valevole per la 33.a giornata del campionato di Serie C (girone C), che si disputerà domenica 24 marzo (ore 14). Arbitro dell'incontro Andrea Zanotti di Rimini.

Domani pomeriggio allle ore 14 allo stadio "Liguori" di Torre del Greco (Napoli) si disputerà il match Turris-Catania, valevole per la 32.a giornata del campionato di Serie C (girone C), che vede in classifica le due squadre rispettivamente al sedicesimo e quindicesimo posto con 33 e 39 punti.

Sono nove i precedenti in terra campana, con i padroni di casa in vantaggio per 4-2 e tre pareggi (8-8, il parziale delle reti); nella gara d'andata giocata lo scorso 18 novembre al "Massimino" c'è stato il successo dei siciliani per 2-1, grazie alla rete di Buoah al 96'. L'arbitro della sfida sarà Andrea Zanotti della sezione A.I.A. di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Franco Iacovacci di Latina e Glauco Zanellati di Seregno (Monza e Brianza), Quarto ufficiale Gabriele Scatena di Avezzano (Aquila).

Turris-Catania, probabili formazioni

TURRIS (3-5-2): Marcone; Esempio, Maestrelli, Panelli; Saccani, Pugliese, Scaccabarozzi, Franco, Nicolao; Maniero, Jallow

CATANIA (4-3-3): Furlan; Rapisarda, Curado, Quaini, Castellini; Sturaro, Ndoj, Zammarini; Chiricó, Cianci, Cicerelli.

Dove vedere Turris-Catania in tv e streaming

Il match di campionato tra Turris-Catania sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 253 del decoder). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

18 novembre 2023, Catania-Turris 2-1: gli highlights