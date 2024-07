Brindisi-Turris, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie C

La giornata finale del campionato di Serie C deve regalare gli ultimi verdetti. Nel Girone C, la Turris deve cercare in tutti i modi di salvarsi con le unghie e con i denti, mentre il Brindisi è ormai già in Serie D. Ecco dove vedere il match tra le due squadre in tv.

Sabato 27 aprile alle ore 18:30 allo stadio “Fanuzzi” di Brindisi si disputerà il match Brindisi-Turris, valevole per il trentottesimo ed ultimo turno del campionato di Serie C (girone C).

Il Brindisi è già retrocesso in Serie D, nonostante qualche bel risultato in questo finale di stagione che ha regalato un piccolo sorriso ai tifosi di casa. La Turris attraversa un discreto momento, è aggrappata alla zona playout e potrebbe ributtare nelle zone pericolose il Catania, che finirebbe per non giocare i playoff nonostante abbia vinto la Coppa Italia di Serie C.

Dove vedere Brindisi-Turris in tv e streaming gratis

Il match Brindisi-Turris sarà come sempre visibile su Sky, la tv satellitare che si è assicurata da tempo tutte le partite in esclusiva della terza serie italiana, la Serie C (che, infatti, da questa stagione si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky). Pertanto si potrà guardare la sfida sui canali di Sky Calcio, dal 250 in avanti, in diretta e in esclusiva, mentre in streaming si potrà guardare la gara sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.