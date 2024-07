Casertana-Sorrento, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie C

Siamo all'ultima giornata del campionato di Serie C, e nel girone C ci sono alcuni verdetti ancora da decidere. Il Sorrento è a -2 dalla zona playoff, dunque spera ancora in qualche modo di agganciare la parte interessante della classifica. Ecco dove vedere il match contro la Casertana in tv.

Sabato 27 aprile alle ore 18:30 allo stadio “Alberto Pinto” di Caserta si disputerà il match Casertana-Sorrento, valevole per il trentottesimo ed ultimo turno del campionato di Serie C (girone C).

Per gli ospiti questo derby campano è una gara di grande valore, visto che si trovano a soli due punti dalla zona playoff e coltivano la speranza di agganciarli in extremis. La situazione è invece più serena per la Casertana, che è già quinta e può al massimo diventare quarta, ma non sesta: dunque, anche a livello di posizionamento playoff, la differenza è pressoché minima.

Dove vedere Casertana-Sorrento in tv e streaming gratis

Il match Casertana-Sorrento sarà ovviamente visibile su Sky, la tv satellitare che si è assicurata da tempo tutte le gare in esclusiva della terza serie italiana, la Serie C (che, infatti, da questa stagione si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky). Pertanto si potrà vedere la partita sui canali di Sky Calcio, dal 250 in avanti, in diretta e in esclusiva, mentre in streaming si potrà assistere al match sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.