Catania-Messina, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il derby siciliano valevole per la 36.a giornata del campionato di Serie C (girone C), che si disputerà domenica 14 aprile alle ore 20.45. Arbitro dell'incontro Michele Delrio di Reggio Emilia.

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio "Angelo Massimino" si disputerà il match Catania-Messina, valevole per la 36.a giornata del campionato di Serie C (girone C), che vede in classifica le due squadre rispettivamente al quindicesimo e tredicesimo posto con 39 e 44 punti.

Sono 28 i precedenti in casa rossoazzurra con i padroni di casa avanti per 17-3 e 8 pareggi; nella gara d'andata giocata al "San Filippo - Franco Scoglio" lo scorso 9 dicembre, i giallorossi si sono imposti per 1-0, grazie alla rete di Emmausso al 71'. L'arbitro della sfida sarà Michele Delrio della sezione A.I.A di Reggio Emilia, coadiuvato dagli assistenti Amedeo Fine di Battipaglia (Avellino) e Roberto Allocco di Alba-Bra (Cuneo), Quarto ufficiale Abdoulaye Diop di Treviglio (Bergamo).

Catania-Messina, probabili formazioni

CATANIA (3-5-2): Albertoni; Castellini, Monaco, Celli; Rapisarda, Peralta, Quaini, Zammarini, Cicerelli; Cianci, Di Carmine.

MESSINA (4-2-3-1): E. Fumagalli; Salvo, Manetta, Pacciardi, Dumbravanu; Franco, Frisenna; Rosafio, Emmausso, Zunno; Plescia.

Dove vedere Catania-Messina in tv e streaming

Il match di campionato tra Catania-Messina sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 251 del decoder). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

9 dicembre 2023, Messina-Catania 1-0: gli highlights