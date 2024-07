Foggia-Casertana, streaming gratis e diretta TV Antenna Sud? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra pugliesi e campani valevole per la 35.a giornata del campionato di Serie C (girone C), che si disputerà questa sera alle ore 20.45. Arbitro dell'incontro Gabriele Scatena di Avezzano (Aquila).

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio "Pino Zaccheria" si disputerà il match Foggia-Casertana, valevole per la 35.a giornata del campionato di Serie C (girone C), che vede in classifica le due squadre rispettivamente al decimo e quarto posto con 45 e 55 punti.

Sono 15 i precedenti in terra pugliese con i padroni di casa avanti per 10-1 e quattro pareggi (25-10 il parziale delle reti); nella gara d'andata giocata lo scorso 4 dicembre al "Pinto" i "Falchetti" si sono imposti per 2-1, grazie alle reti di Montalto al 26' e Curcio al 38' (per i "Satanelli" Schenetti all'87'). L'arbitro dell'incontro sarà Gabriele Scatena di Avezzano (Aquila), coadiuvato dagli assistenti Giacomo Monaco di Teramo e Giorgio Ermanno Minafra di Roma, Quarto Ufficiale Alessandro Gervasi di Cosenza.

Foggia-Casertana, formazioni ufficiali

FOGGIA (3-4-3): Perina; Salines, Ercolani, Rizzo; Silvestro, Tascone, Odjer, Riccardi; Rolando, Gagliano, Millico.

CASERTANA (4-2-3-1): Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio; Damian, Deli; Carretta, Curcio, Tavernelli; Montalto.

Dove vedere Foggia-Casertana in tv e streaming

Il match di campionato tra Foggia-Casertana sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 252 del decoder). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

4 dicembre, Casertana-Foggia 2-1: gli highlights