Spal-Gubbio, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie C

Quattro giornate ci separano dal termine del campionato di Serie C. La SPAL, che negli ultimi anni è stata spesso in Serie A, vede da vicino addirittura il baratro dei dilettanti: i playoff distano due punti, serve vincere per scappare via dalla zona rossa.

Domenica 7 aprile alle ore 18:30 allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara si disputerà il match Spal-Gubbio, valevole per il trentacinquesimo turno del campionato di Serie C (girone B).

Il Gubbio arriva in Emilia Romagna con l'obiettivo di blindare definitivamente il proprio quinto posto e, magari, di avvicinarsi anche al quarto posto del Perugia: i playoff sono comunque roba certa. La SPAL è invece in una situazione drammatica: si trova a soli due punti dai playout, e per una squadra che negli ultimi anni ha frequentato per lungo tempo la Serie A è davvero incredibile. Servono punti per evitare lo sprofondo in Serie D.

Dove vedere Spal-Gubbio in tv e streaming gratis

La gara Spal-Gubbio sarà chiaramente visibile su Sky, tv satellitare che si è assicurata da tempo tutte le sfide in esclusiva della terza serie italiana, la Serie C (che, infatti, da questa stagione si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky). Perciò sarà possibile guardare la partita sui canali di Sky Calcio, dal 250 in avanti, in diretta e in esclusiva, mentre in streaming si potrà vedere il match sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.