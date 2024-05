Atalanta U23-Legnago, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere playoff Serie C

L'Atalanta U23 sta provando a fare quello che ai pari età della Juve non è mai riuscito: approdare in Serie B. Dopo aver già fatto fuori il Trento, adesso c'è il Legnago di Donati: ecco dove vedere il match dei playoff in diretta tv e in streaming gratis.

Sabato 11 maggio alle ore 18:00 allo stadio “Comunale” di Caravaggio si disputerà il match Atalanta U23-Legnago, valevole per il secondo turno dei playoff del campionato di Serie C (girone A).

Un grande cammino quello della Dea U23, che alla sua prima stagione ha già ottenuto i playoff mettendo in mostra tanti ragazzi di belle speranze, alcuni dei quali hanno già debuttato con il Gasp. Dopo aver eliminato il Trento al primo turno, adesso ci sarà il Legnago di Massimo Donati, una delle più piacevoli sorprese di questo campionato, che a sua volta ha avuto la meglio sul Lumezzane.

Dove vedere Atalanta U23-Legnago in tv e streaming gratis

Il match Atalanta U23-Legnago sarà ovviamente visibile su Sky, la tv satellitare che si è assicurata da tempo tutte le gare in esclusiva della terza serie italiana, la Serie C (che, infatti, da questa stagione si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky). Perciò si potrà vedere la partita dei playoff sui canali di Sky Calcio, dal 250 in avanti, in diretta e in esclusiva, mentre in streaming si potrà assistere al match sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.