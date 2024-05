Carrarese-Perugia, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere playoff Serie C

Dopo la gara di andata, ecco che arriva subito il match di ritorno dei playoff di Serie C. Il Perugia è crollato 0-2 in casa contro la Carrarese: adesso dovrà andare a vincere allo Stadio dei Marmi per provare a passare al turno successivo e tornare in Serie B.

Sabato 18 maggio alle ore allo "Stadio dei Marmi” di Carrara si disputerà il match Carrarese-Perugia, valevole per la gara di ritorno del primo turno nazionale (il terzo, compresi anche i due turni interni ai gironi) dei playoff del campionato di Serie C.

Zanon all'inizio del primo tempo, Di Gennaro all'inizio del secondo: così la squadra di Carrara ha vinto al Curi di Perugia, sbancando l'Umbria e tornando a casa con un piede e mezzo al turno successivo. Al Perugia ora servirà un'impresa, per riuscire a ribaltare il risultato: sarà necessario giocare almeno come nel primo tempo della gara d'andata, visto che poi invece nella seconda frazione di gara si è assistito ad un monologo toscano.

Dove vedere Carrarese-Perugia in tv e streaming gratis

La sfida Carrarese-Perugia sarà ovviamente visibile su Sky, la tv satellitare che si è assicurata da tempo tutte le partite in esclusiva della terza serie italiana, la Serie C (che, infatti, da questa stagione si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky). Perciò si potrà guardare il match dei playoff sui canali di Sky Calcio, dal 250 in avanti, in diretta e in esclusiva, mentre in streaming live si potrà assistere alla gara sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.