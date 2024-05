Perugia-Carrarese, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere playoff Serie C

Il Perugia non è riuscito, in regular season, a tenere il passo delle prime della classe. Nel Girone B, è stato superato di dieci punti anche dalla Carrarese: proprio queste due squadre si affronteranno per il primo turno nazionale dei playoff di Serie C.

Martedì 14 maggio alle ore allo stadio “Renato Curi” di Perugia si disputerà il match Perugia-Carrarese, valevole per la gara di andata del primo turno nazionale (il terzo, compresi anche i due turni interni ai gironi) dei playoff del campionato di Serie C.

Il Perugia, dopo aver passato il secondo turno con un pari a reti bianche contro il Rimini, adesso si trova di fronte ad una squadra che in campionato, nel Girone B, ha fatto ben 10 punti in più: la Carrarese. I toscani entrano in scena solo adesso nel calderone dei playoff di Serie C, dopo il terzo posto nel girone del Cesena. In regular season, sono arrivati una vittoria della Carrarese e un pari al Curi.

Dove vedere Perugia-Carrarese in tv e streaming gratis

Il match Perugia-Carrarese sarà come sempre visibile su Sky, la tv satellitare che si è assicurata da tempo tutte le gare in esclusiva della terza serie italiana, la Serie C (che, infatti, da questa stagione si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky). Pertanto sarà possibile vedere la partita dei playoff sui canali di Sky Calcio, dal 250 in avanti, in diretta e in esclusiva, mentre in streaming live si potrà assistere al match sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.