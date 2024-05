Pescara-Juventus Next Gen, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere playoff Serie C

Superato l'ostacolo Pescara, la Juventus Next Gen di Nonge, Sekulov e Hasa vuole provare ad arrivare almeno alle fasi nazionali: di fronte però ora ci sarà il forte Pescara, arrivato un solo punto sopra ai bianconeri nel Girone B. Ecco dove vedere il match in tv e streaming.

Sabato 11 maggio alle ore 18:00 allo stadio “Adriatico” di Pescara si disputerà il match Pescara-Juventus Next Gen, valevole per il secondo turno dei playoff del campionato di Serie C (girone A).

Non è partito benissimo il playoff degli abruzzesi, che hanno superato il Pontedera solo grazie al miglior piazzamento in campionato visto che la sfida era terminata 2-2. Decisamente meglio la Juve, che pur senza il bomber Guerra ha battuto 2-0 l'Arezzo al Moccagatta e adesso sogna la promozione storica in Serie B.

Dove vedere Pescara-Juventus Next Gen in tv e streaming gratis

Il match Pescara-Juventus Next Gen sarà ovviamente visibile su Sky, la tv satellitare che si è assicurata da tempo tutte le gare in esclusiva della terza serie italiana, la Serie C (che, infatti, da questa stagione si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky). Perciò si potrà vedere la partita dei playoff sui canali di Sky Calcio, dal 250 in avanti, in diretta e in esclusiva, mentre in streaming si potrà assistere al match sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.