Playoff Serie C, dove vedere Benevento-Torres: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e formazioni

In programma la gara di andata del Secondo Turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C NOW 2023/24. Benevento e Torres si affrontano oggi, Martedì 21 maggio, ore 20:30, allo "Stadio Ciro Vigorito" di Benevento. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni, con aggiornamenti delle formazioni ufficiali.

Playoff Serie C NOW 2023/24, dove vedere Benevento-Torres? Si gioca allo "Stadio Ciro Vigorito" di Benevento, con calcio d'inizio in programma oggi, Martedì 21 maggio 2024, alle ore 20:30. La gara è valevole per l'andata del Secondo Turno della Fase Nazionale per decretare la quarta squadra da aggiungere alla Serie B 2024/25.

Stadio Ciro Vigorito DATA Martedì 21 maggio 2024 ORE 20:30 ARBITRI ARBITRO

Daniele Virgilio

Sezione AIA di Trapani



ASSISTENTE 1

Franco Iacovacci

Sezione AIA di Latina



ASSISTENTE 2

Glauco Zanellati

Sezione AIA di Seregno



IV UFFICIALE

Leonardo Mastrodomenico

Sezione AIA di Matera



VAR

Luigi Nasca

Sezione AIA di Bari



AVAR

Ivano Pezzuto

Sezione AIA di Lecce

Playout Serie C, dove vedere Benevento-Torres?

Benevento-Torres viene trasmessa su Sky. E' disponibile in:

Benevento-Torres, Diretta TV su: Sky Sport [Canale 255], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Benevento-Torres, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Benevento-Torres, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Diretta TV su: Sky Sky Sport

Canale 255 Benevento-Torres

Live Streaming su: Sky Sky Go



skygo.sky.it Benevento-Torres

Live Streaming su: NOW NOW



nowtv.it

Le probabili formazioni - Aggiornamenti formazioni ufficiali

Ecco le probabili formazioni di Benevento e Torres. Aggiornamenti con le formazioni ufficiali.

Formazioni ufficiali



BENEVENTO



Formazioni ufficiali



TORRES



3-4-1-2 24

Alberto Paleari 12

Andrea Zaccagno 20

Filippo Berra 14

Riccardo Idda 96

Riccardo Capellini 23

Nicolò Antonelli 25

Angelo Viscardi 5

Paolo Dametto 16

Riccardo Improta 77

Giacomo Zecca 38

Angelo Talia 21

Giuseppe Mastinu 31

Filippo Nardi 24

Daniele Giorico 18

Pier Luigi Simonetti 72

Eyob Zambataro 99

Amato Ciciretti 10

Francesco Ruocco 36

Mario Perlingieri 20

Manuel Fischnaller 90

Eric Lanini 9

Luigi Scotto Coach



Gaetano Auteri Coach



Playoff Serie C, Secondo Turno Fase Nazionale

Archiviato il sorteggio nella mattinata (ore 9:30) di Domenica 19 maggio effettuato da Cristian Brocchi, testimonial scelto da Sky per "segnare" il destino dei club che fanno parte del tabellone del Secondo Turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C NOW 2023/24. Le gare si disputano in doppio confronto, con l'andata in programma Martedì 21 maggio e il ritorno Sabato 25 maggio.

Partecipano i 5 club risultati vincitori delle gare del Primo Turno e i 3 club classificati in seconda posizione di ciascun girone al termine della Regular Season. Le gare del Secondo Turno della Fase Nazionale dei Playoff si svolgono attraverso il programma di 4 appuntamenti tra gare di andata e ritorno, in relazione agli accoppiamenti tra gli 8 club qualificati che prevedono, come “teste di serie”:

● i 3 club classificati in seconda posizione di ciascun girone nella Regular Season;

● il club che, tra i vincitori del Primo Turno della Fase Nazionale dei Playoff, risulta meglio posizionato in classifica rispetto ai restanti.

I club “teste di serie” disputano la gara di ritorno in casa. I club che, al termine degli incontri di andata e ritorno, ottengono il maggior punteggio, accedono alla fase della "Final Four". In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, accede il club che consegue una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare (andata e ritorno), accede il club “testa di serie”.

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.