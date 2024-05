Supercoppa Serie C, dove vedere Mantova-Cesena: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e formazioni

In programma la Supercoppa di Serie C 2023/24 che vede affrontarsi Mantova, Cesena e Juve Stabia, i tre club vincitori, rispettivamente, dei gironi A, B e C. Mantova e Cesena si affrontano oggi, Domenica 5 maggio, ore 17:30, allo "Stadio Danilo Martelli" di Mantova. La gara è valevole per la 1° giornata della ventiquattresima edizione del torneo. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni, con aggiornamenti delle formazioni ufficiali.

Supercoppa Serie C 2023/24, dove vedere Mantova-Cesena? Si gioca allo "Stadio Danilo Martelli" di Mantova, con calcio d'inizio in programma oggi, Domenica 5 maggio 2024, alle ore 17:30. La gara è valevole per la 1° giornata della ventiquattresima edizione del torneo. Riposa la Juve Stabia.

EVENTO MANTOVA-CESENA



Supercoppa Serie C 2023/24

1° Giornata LUOGO MANTOVA



Stadio Danilo Martelli DATA Domenica 5 maggio 2024 ORE 17:30 ARBITRI ARBITRO

Domenico Mirabella

Sezione AIA di Napoli



ASSISTENTE 1

Ferdinando Pizzoni

Sezione AIA di Frattamaggiore



ASSISTENTE 2

Michele Decorato

Sezione AIA di Cosenza



IV UFFICIALE

Lucio Felice Angelillo

Sezione AIA di Nola

Supercoppa Serie C, dove vedere Mantova-Cesena?

Mantova-Cesena viene trasmessa su Sky. E' disponibile in:

Mantova-Cesena, Diretta TV su: Sky Sport [Canale 251], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Mantova-Cesena, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Mantova-Cesena, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Le probabili formazioni - Aggiornamenti formazioni ufficiali

Ecco le probabili formazioni di Mantova e Cesena. Aggiornamenti con le formazioni ufficiali.