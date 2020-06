Torino, Vagnati vuole accelerare: individuato il rinforzo sugli esterni

Il Torino sembra essere sempre più vicino alla salvezza e, in questo modo, potrà programmare con calma la prossima stagione. Grazie al successo ottenuto in casa per 1-0 contro l’Udinese, con il gol vittoria messo a segno da Andrea Belotti, i granata si sono portati a più sei sulla zona retrocessione, attualmente occupato dal Lecce. Il direttore sportivo, Davide Vagnati, è al lavoro per rinforzare la rosa e puntare nuovamente ad un piazzamento europeo, obiettivo che era stato prefissato già ad inizio anno. Uno dei reparti che sicuramente verrà rinforzato è quello degli esterni visto che De Silvestri con ogni probabilità andrà via, essendo in scadenza di contratto.

Il rinforzo di Vagnati – Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, avrebbe individuato il rinforzo ideale per rinforzare gli esterni in vista della prossima stagione. Si tratta di Gabriel Strefezza, classe 1997, attualmente in forza alla Spal, che il ds conosce bene visto che fino a qualche settimana fa era sotto contratto proprio con il club di Ferrara. I biancoazzurri valutano il brasiliano, di origini italiane, circa 10 milioni di euro ma la cifra potrebbe essere inferiore. Ad incidere la crisi che ha colpito anche il mondo del calcio in questi mesi e la possibile retrocessione della Spal, che si trova al penultimo posto con 18 punti, a meno sette dal quartultimo posto occupato dal Genoa.